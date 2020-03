Presidente Duque concreta paquete de medidas económicas para palear emergencia causada por el coronavirus

–En el marco del Estado de Emergencia decretado la víspera al amparo del artículo 215 de la Constitución, el presidene Iván Duque anunció este miércoles un paquete de medidas económicas para palear las consecuencias de la emergencia provocada por el coronavirus.

“Vamos a garantizar los recursos que faciliten la provisión de servicios médicos, exámenes y liquidez para la red hospitalaria, buscando que el sistema de salud tenga el nivel de respuesta que se necesita para afrontar esta emergencia», precisó el jefe del Estado en una intervención radiotelevisada en la mañana de este miércoles.

-Las medidas son las siguientes:

– Se garantiza la provisión de recursos para el sistema de Salud con el fin de adquirir equipos medicos y fortalecer su capacidad de atención médico-hospitalaria.

-Se otorgarán recursos de liquidez a la red hospitalaria nacional.

-Se acelerá la marcha del punto final en relación con el pago de deudas al sistema nacional de salud.

-Para los más vulneables habrá un giro adicional a través del programa de familias en Acción y se garantizará un ingreso adicional a 1 millón 200 mil hogares.

También se hará un giro adicional al programa Jovenes en Acción. Beneficiará a 204 mil jovenes.

Igualmente para 1 millón 500 mil adultos mayores.

-A partir de la fecha se procederá a la reconexión gratuita de agua a 1 millón de familias a las cuales se les cortó el servicio por mora en el pago. Además se congelarán las tarifas del servicio de acueducto durante la emergencia.

-Se acelerará el esquema de devolución del IVA a familias vulnerables.

La devolución estaba prevista para 2021, pero se hará a partir de abril para beneficiar a 1 millón de colombianos.

-Se otorgará un alivio financiero a personas, pequeñas y medianas empresas. En dos meses no pagarán créditos y serán refinanciados. Se les permitirá suspender el pago de dos cuotas (de dos meses), con la posibilidad de refinanciar sus préstamos sin afectar su historial crediticio.

-Se abrirá una linea de crédito para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para el pago de nominas y mantener el empleo.

-Se eliminará el IVA para la importación de artículos y tecnología para la salud.

En su intervención radio televisada a la nación, el presidente Duque reiteró que en estos momentos «no hay espacios para divisiones ni polarizaciones».

Ratificó lo que dijo el día anterior al decretar el Estado de Emergencia, en el sentido de que “este no es un momento para las divisiones políticas. El virus no reconoce entre sectores sociales ni compra ideologías. Este es el momento de la verdadera unión de los colombianos, de la verdadera Colombia, de esa Colombia que es resiliente, que no se detiene ante las adversidades y que siempre, siempre, sale adelante”.

EXPLICACIONES DEL PRESIDENTE

En su intervención radiotelevisada el presidente Iván Duque Márquez, explicó así el paquete de medidas económicas y sociales adoptadas para enfrentar la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país:

Primero, “estamos garantizando la provisión de recursos para el sistema de salud, en esta situación. Que eso permita facilitar la adquisición de equipos médicos, que permita facilitar, también, tener a disposición capacidades de testeo mucho mayores y capacidades, también, de descentralización de los mismos en el territorio, pero también proveer recursos de liquidez a la red hospitalaria para que el sistema pueda tener una capacidad de respuesta”.

Agregó que “dentro de las medidas nosotros también hemos contemplado acelerar, con todos los mecanismos posibles, la puesta en marcha del esquema de Punto Final, de manera que podamos inyectar liquidez, saldar deudas históricas y mantener en funcionamiento la red, y garantizar que tecnologías que son importantes en esta coyuntura también lleguen a la red para atender a los pacientes más críticos”.

Protección a los más vulnerables

Segundo, se girarán cerca de $300.00 millones para los 2.660.000 hogares de Familias en Acción, más de 204.000 Jóvenes en Acción y 1.500.000 adultos mayores del programa Colombia Mayor.

“Estamos pensando en los más vulnerables y, por eso, vamos a dar un giro adicional, durante la vigencia de esta emergencia sanitaria, para el programa de Familias en Acción. Estamos hablando de garantizarle un ingreso adicional a más de 2 millones 600 mil hogares y beneficiando a cerca de 10 millones de colombianos”, dijo el Jefe de Estado durante su declaración.

En ese mismo sentido, señaló que “también estamos dando un giro adicional al programa Jóvenes en Acción, que va a beneficiar a cerca de 204.000 jóvenes de bajos recursos en el país. Y estamos, también, dando un giro adicional para el programa Adulto Mayor, que cobija a más de un millón 500 mil adultos mayores en estado de vulnerabilidad”.

Reconexión del servicio de agua

Como parte de las medidas para proteger a la población vulnerable, “a partir de hoy, se establece la reconexión del servicio de agua, gratuitamente, a cerca de un millón de beneficiarios, de personas que hacen parte de familias que se benefician del servicio del agua y que lo tenían desconectado por falta de pago, para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso a ese preciado líquido”.

A renglón seguido, el Jefe de Estado señaló que esta medida está acompañada de la congelación de la “tarifa de agua durante la vigencia de la emergencia sanitaria”.

Devolución del IVA

También, se adelantará el inicio del Programa de Devolución del IVA para la población más vulnerable.

“Hemos tomado la decisión de acelerar el esquema de devolución del IVA a las familias más vulnerables de la población colombiana. Ese programa estaba previsto para iniciar en enero del 2021, en un marco piloto, para cerca de 100.000 familias, y nosotros vamos a empezar ahora, a partir del mes de abril, buscando esa devolución de recursos para cerca de un millón de colombianos”, recalcó el Mandatario.

Alivio financiero

Otra medida, “con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se ha pensado y se ha diseñado un alivio financiero para muchas personas y también pequeñas, medianas y microempresas y empresas de otro tamaño, que necesitan en los próximos dos meses enfrentar dificultades en el pago de créditos”.

“Aquí se ha diseñado un esquema durante el cual en los próximos dos meses aquellas empresas y personas que tienen vencimiento de créditos hipotecarios o de otra naturaleza y empresas que tengan, también, vencimientos de créditos puedan tener la posibilidad de, bajo el alivio, no pagar durante estos meses, pero, también, poder refinanciar, extendiendo los plazos de tal manera que no queden reportados ni se vean afectados en su naturaleza de trabajo”, aseveró el Jefe de Estado.

Protección al empleo

Igualmente, el Gobierno Nacional ofrecerá garantías, a través del Fondo Nacional de Garantías, para facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a líneas de créditos con el sistema financiero.

“Esto se hace para que puedan tener la posibilidad de mantener el pago de sus nóminas y minimizar en la sociedad efectos negativos en el empleo. Es una medida que ha sido diseñada, justamente, para que podamos tener, con la garantía de la nación, esa protección a quienes necesitan mantener sus puestos de trabajo”, puntualizó.

Así mismo, aseguró que esta medida está acompañada de la “eliminación del IVA para la importación de productos, artículos y tecnologías para la salud para atender esta situación”.

Igualmente, el Gobierno Nacional garantizará los canales de abastecimiento de los bienes de primera necesidad, protegiendo el adecuado funcionamiento de las cadenas logísticas.

Antes de exponer cada una de las medidas económicas y sociales, el Jefe de Estado le agradeció a todo el personal médico, y a todos los funcionarios y trabajadores del sector salud, por el valor con el que han asumido la batalla contra el coronavirus.

“A todos los médicos, enfermeras, personal de soporte, que están trabajando todos los días, porque ellos son héroes y heroínas en esta coyuntura. Nuestra gratitud como colombianos a ellos, nuestro reconocimiento a su ardua labor”, recalcó el Mandatario.