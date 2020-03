Así funcionarán TransMilenio, SITP y TransMiCable durante el simulacro

En el marco del periodo del Simulacro Vital, establecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Sistema de Transporte Público de Bogotá hará algunos ajustes operativos para responder a las necesidades propias de la coyuntura.

Operación del servicio troncal

Horarios

El viernes 20 de marzo se van a ofrecer los servicios y horarios que normalmente operan los sábados (5:00 a.m. – 11:00 p.m.).

El sábado 21 de marzo se van a ofrecer los servicios y horarios que normalmente operan los domingos (5:00 a.m. – 10:00 p.m.).

El domingo 22 y lunes 23 el Sistema se mantendrá los servicios y horarios habituales para domingos y festivos (5:00 a.m. – 10:00 p.m.).

La ruta circular San Mateo, que normalmente opera de lunes a viernes, estará habilitada el sábado para reforzar la operación.

Cierre de estaciones del eje ambiental

Desde hoy, jueves 19 de marzo, se cerraron de manera preventiva y por un periodo indefinido, las estaciones del Eje Ambiental: Universidades, Museo del Oro y Aguas. Las rutas que atienden estas estaciones funcionarán con un recorte de trazado.

Cambios operativos de carácter permanente desde el viernes 20 de marzo

C17/H17: Dejarán de parar en Hospital y Suba – Avenida Boyacá, y se le añada nueva parada en la estación Suba – Calle 100

C19/F19: Tendrán nueva parada en estación Suba – Avenida Boyacá

B71: Este servicio deja de parar en Hortúa

B72/H72: Estos servicios tendrán nueva parada en estación Hospital.

Buses disponibiles

Viernes: 1.364 buses

Sábado: domingo y lunes: 592 buses troncales

Frecuencias

Los buses tendrán frecuencias de entre 2 y 8 minutos.

Operación del servicio zonal

Horarios y operación

Se mantienen los trazados regulares de todas las rutas. Viernes y sábado habrá disminución en la oferta y cambios de horario:

Viernes: 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sábado: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingo y lunes: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Buses disponibles

Viernes: 3.700 buses que equivalen al 70% de la flota.

Sábado, domingo y lunes: 2.170 buses que equivalen al 58% de la flota.

Frecuencias

Viernes: rutas programadas cada 15 minutos.

Sábado, domingo y lunes: frecuencias de 20 minutos.

Operación TransMiCable

TransMiCable funcionará el viernes 20 de marzo con horario del sábado (4:30 a.m. a 10:00 p.m.). Sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo, funcionará con horario días festivos (5.30 a.m. a 9:00 p.m.).

Aseo y desinfección de buses y estaciones

Se continuarán desarrollando las actividades de lavado intensivo y desinfección de buses y estaciones en horario nocturno, una vez termine la operación, y las labores de aseo de buses y estaciones en hora valle durante el día.

Es importante recordar que esta limpieza se lleva a cabo con hipoclorito de sodio y otros productos utilizados en centros hospitalarios para una mayor desinfección de virus y bacterias que puedan encontrarse en las distintas superficies.

Servicio de lavamanos portátiles en el Sistema?

Seguirán habilitados los 27 lavamanos portátiles de carácter rotativo en las estaciones y portales del Sistema, medida que ha tenido gran acogida por parte de los usuarios. Durante el Simulacro Vital, los lavamanos portátiles van a estar instalados en los siguientes puntos:

Portal El Dorado

Portal Américas

Portal Usme

Portal Tunal

Portal Sur

Héroes

Calle 100

Marly

Calle 161

Av. Américas con Boyacá

CAN

Suba Calle 116

CAD

Banderas

Santa Lucia

Olaya

Calle 106

Hortúa

Hospital

Salitre Greco

Calle 34

General Santander

Portal Suba

Portal 80

Simón Bolívar

Boyacá

Calle 127

Planea tu viaje

Usa la página web de TransMilenio o la aplicación TransMiAPP para que conozcas las modificaciones que tendrá el servicio durante este periodo y recarga tu tarjeta.