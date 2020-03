Ciclista Fernando Gaviria regresaría a Colombia luego de superar el coronavirus

El pedalista colombiano Fernando Gaviria, ya habría superado el contagio con el virus, por lo que se espera su regreso a Colombia en los próximos días.

Esta información fue confirmada este jueves por Joxean Fernández, director deportivo el equipo UAE.

Como se sabe, sobre Gaviria se había especulado acerca de su condición de salud, pero él mismo apareció en videos dando la información que se esperaba.

Al respecto dijo: “Ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me arrojaron positivo, pero me encuentro bien gracias al equipo que me ha atendido bien. Estoy acá para evitar contagiar a más personas y que no se siga propagando como va. Les doy tranquilidad que todo va bien y espero que esto se resuelva pronto”.

Joxean Fernández, director deportivo del UAE, dijo que Fernando podría regresar a Colombia luego de los resultados negativos de las últimas pruebas médicas.