Industria colombiana se une a la alianza mundial por el fin de residuos plásticos en océanos

En Colombia se generan un millón de toneladas de residuos plásticos al año y el ciudadano promedio consume 24 kilogramos de este material.

Durante los últimos años, la discusión sobre el plástico sigue siendo un desafío ambiental en Colombia y en el mundo. Por eso, Esenttia, compañía colombiana perteneciente al Grupo Empresarial Ecopetrol, ingresó este mes a la Alianza por el Fin de los Residuos Plásticos, la más grande iniciativa a nivel global donde participan 47 industrias líderes mundiales en empaques, recolección, clasificación y reciclaje; industria de alimentos y bebidas; productos químicos y plásticos, que han invertido U$1.5 billones de dólares estadounidenses en proyectos para la gestión de residuos plásticos durante los próximos cinco años.

Alliance to End Plastic Waste, AEPW por sus siglas en inglés, es la más grande e importante organización global sin ánimo de lucro con una visión audaz para terminar con los residuos plásticos en el medio ambiente, asociada con gobiernos, ONG ?s ambientales y de desarrollo económico; y con comunidades a lo largo de todo el mundo. La Alianza se lanzó en el 2019

con una visión ambiciosa y clara de ayudar con la terminación de los desechos plásticos

especialmente en ríos y océanos.

Si bien los plásticos proporcionan beneficios para la salud, seguridad, industria alimentaria, nutrición, higiene, entre otras, el propósito con la Alianza es que sigan ocupando un lugar importante en el mundo, mas no en los océanos.

El ingreso de Esenttia, única compañía colombiana en la Alianza, se traduce en un esfuerzo por desarrollar y encontrar soluciones que ayuden a eliminar los residuos plásticos en el medio ambiente: “Entrar a formar parte de esta Alianza es un paso gigantesco que da nuestra organización en la lucha diaria por ofrecerle a la comunidad soluciones y alternativas de recuperación y re-utilización del plástico. Como fabricantes de la materia prima, asumimos una gran responsabilidad en las acciones presentes y futuras de recuperación y preservación del medio ambiente. Para nosotros, el residuo plástico no es un desecho, es un recurso capaz de transformarse muchas veces y todos debemos saber usar este valioso recurso una y otra vez”. Así lo expresó Juan Diego Mejía, presidente de Esenttia.

En tan sólo un año la Alianza ha unido a 47 compañías que han recaudado U$1.5 billones de dólares estadounidenses para invertir en:

1. Desarrollo de infraestructura para recolectar y gestionar desechos y aumentar el reciclaje, especialmente en países en desarrollo, donde la necesidad es mayor;

2. Innovación para avanzar y escalar nuevas tecnologías que minimizan el desperdicio, facilitan el reciclaje y la recuperación de plásticos y crean valor a partir de todos los plásticos posteriores al uso;

3. Educación y compromiso de los gobiernos a todos los niveles, empresas y comunidades para movilizar acciones;

4. Limpieza de áreas concentradas de desechos plásticos que ya están en el medio ambiente, particularmente ríos importantes que transportan grandes cantidades de desechos plásticos terrestres al océano.

Según información de la Alianza por el Fin de los Residuos Plásticos, se estima que más de 2 mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la recolección del desecho y más de 3 mil millones no tienen acceso a instalaciones adecuadas de eliminación de los mismos, lo cual contribuye a que todo tipo de residuos (no sólo los plásticos) terminen contaminando el medio ambiente y los océanos.

El ingreso de Colombia a la AEPW permite que el país cuente con un equipo sólido que reúne la experiencia técnica, de materiales, logística e ingeniería de clase mundial, los recursos colectivos y el alcance global de toda la cadena de valor del plástico.

“Estamos orgullosos de pertenecer a la Alianza Por el Fin de los Residuos Plásticos, pues es necesaria la articulación urgente de todos: gobiernos, industrias, academias y comunidades. Creemos que la única manera de lograr un verdadero uso responsable del plástico es inspirando la Economía Circular, el comportamiento colectivo del reciclaje, la recuperación y la transformación de materiales en nuevos productos que eleven la calidad de vida de nuestra sociedad”. Así lo manifestó el presidente de la compañía colombiana Esenttia, Juan Diego Mejía.