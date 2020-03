Alcalde de Popayán con coronavirus no informó sobre su viaje al exterior

La casa militar de la Presidencia de la República confirmó que el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, no notificó su viaje al exterior, al momento de asistir al encuentro de Gobernadores y Alcaldes de Ciudades Capitales, realizado el pasado sábado 14 de marzo, y donde tuvo contacto con el presidente de la República y demás dignatarios del país.

La casa militar, par esa reunión, activó un un control para el ingreso a la Casa de Nariño, que incluía: registro con nombres y apellidos; toma de temperatura; cuestionario sobre posibles síntomas; información sobre países visitados, específicamente lugares en riesgo durante los últimos 14 días; contacto con personas con síntomas o contagiadas en ese periodo de tiempo.

Este protocolo fue seguido estrictamente durante el ingreso de todas las personas que participaron en el encuentro con Gobernadores y Alcaldes de Ciudades Capitales, realizado el pasado sábado 14 de marzo. A esta reunión acudió el Alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, de quien se tiene el registro de su ingreso con su firma.

3. De acuerdo con los registros, al momento de su ingreso el Alcalde de Popayán respondió de manera negativa a las siguientes preguntas:

3.1. Síntomas, fiebre o tos (No)

3.2. Países visitados en los últimos 14 días (No)

3.3. Contacto con personas con síntomas (No)

La aclaración se dio horas después que el alcalde de Popayán , Juan Carlos López Castrillón, confirmara que fue contagiado con coronavirus.

El hecho causó alarma en la Casa de Nariño, pues López Castrillón participó el pasado sábado 14 de marzo en la reunión que convocó el presidente Iván Duque con gobernadores y alcaldes de ciudades capitales de los 32 departamentos del país.

El mandatario de la capital del departamento del Cauca, señaló que resolvió comunicar que las pruebas que se le hicieron arrojaron resultado positivo, en una actitud responsable frente a la opinión pública.

Al efecto advirtió que algunas personas intentan a veces ocultar estos resultados; esa no es una actitud responsable y seria.