Direcciones Territoriales de MinTrabajo no podrán despedir o suspender temporalmente contratos

Loterias

Loterías y chances del 19 de marzo en Colombia:

Bogotá 4154 – Serie 265

Quindío 5008 – Serie 105

DORADO

Mañana 4616 – Tarde 0475

CULONA:

Día 1775 – Noche 0104

ASTRO SOL

9209 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

5380 – Signo Tauro

PIJAO:

8496

PAISITA:

Día 7637 – Noche 1278

CHONTICO:

Día 6760 – Noche 3637

CAFETERITO:

Tarde 4040 – Noche 8169

SINUANO:

Día 4655 – Noche 0872

CASH THREE:

Día 953 – Noche 442

PLAY FOUR:

Día 6496 – Noche 5418

SAMAN:

1264

CARIBEÑA:

Día 6604 – Noche 5830

WIN FOUR:

6164

EVENING:

9629

MOTILÓN:

Tarde 1882 – Noche 9538

LA FANTÁSTICA:

Día 0829 – Noche 8769

ANTIOQUEÑITA

Día 6235 – Tarde 5089