¿El coronavirus se transmite por el aire?

De acuerdo con un estudio publicado el 17 de marzo por The New England Journal of Medicine, replicado por The New York Times, el coronavirus puede durar suspendido en el aire por cerca de media hora cuando las gotas que lo contienen tienen un tamaño de 5 micrómetros. Después de ese lapso, puede caer y reposar en otra superficie donde durará con vida por más tiempo.

Ese mismo estudio indica que el coronavirus puede vivir en algunas superficies por hasta tres días. En cartón, sobrevive por 24 horas; en plástico y en metal, hasta 72 horas. Sin embargo, los investigadores aclaran que la carga de coronavirus viable (es decir aquel que podría enfermar a la persona) se reduce de forma pronunciada con el pasar de las horas. En otras palabras, aunque una persona manipule una superficie con el coronavirus, las posibilidades de que se contagie son bajas.

Lo anterior significa que es poco probable, pero no imposible, que una persona se infecte manipulando un paquete del correo.

Sin embargo, no hay por qué preocuparse

Recuerda lavarte la manos con agua y jabón por 20 segundos.

Vincent Munster, uno de los virólogos que dirigió la investigación, señaló que la carga viral que queda suspendida en el aire rara vez es suficiente como para afectar a una persona que no se encuentra muy cerca de un infectado. Sin embargo, pide precaución a los trabajadores de la salud.

Munster indica que esas pequeñas gotas podrían reposar en los elementos de protección (trajes y máscaras sobre todo) para, después, exponer al personal médico al virus una vez se retiren la indumentaria.

Así mismo, la Dra. Linsey Marr, experta en transmisión de virus del Virginia Tech, corrobora que aunque las pruebas señalan que el virus puede transmitirse por el aire, este se dispersa rápido y la persona debe estar muy cerca para inhalar una cantidad de virus suficiente como para que este pueda afectar su salud.

El experimento se llevó a cabo bajo una humedad relativa de 65 por ciento. Los investigadores indican que el coronavirus podría sobrevivir por más tiempo en territorios donde la humedad relativa sea menor a ese valor o mucho mayor a ese valor. También estiman que virus podría sobrevivir más tiempo en fluidos y mucosa reales (las pruebas se llevaron a cabo en fluidos de laboratorio).

Los investigadores reiteran la necesidad de lavarse las manos y de limpiar las superficies que se crea que pudieron contaminarse por el coronavirus para evitar contagios.