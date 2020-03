por Mauricio Botero Caicedo

Según el diario El Confidencia de España, “La “mamparitis” es el mal que afecta a los marinos y que ahora amenaza a los confinados por el coronavirus. Miembros de la Armada explican este fenómeno que afecta al personal que pasa mucho tiempo embarcado: susceptibilidad extrema ante acciones ordinarias de los demás. Los marinos de la Armada conocen esta situación psicológica, que entre otros aspectos se manifiesta en una irritabilidad y susceptibilidad extrema. Es decir, quien sufre “mamparitis” comienza a sentirse molesto por cualquier cosa, ante cualquier acto ordinario, anodino, que realicen las personas que le rodean.

Desde la forma en que come, hasta si tose, o cualquier otro gesto mecánico: cualquier detalle similar puede provocar molestias en quien sufre “mamparitis”, llamada así por los mamparos que hacen las veces de pared entre los camarotes y en el interior del buque. Mandos de la Armada con una larga trayectoria mandando buques señalan que esta sensación de nerviosismo e irritabilidad de la “mamparitis” les sucede sobre todo a marinos que no tienen mucha experiencia en pasar períodos prolongados en buques de superficie o en submarinos en la mar. De ahí que los marinos más antiguos tratan de ayudar a los más novatos cuando detectan síntomas, para que lo puedan superar. A su vez, los novatos observan a los veteranos, que viven las navegaciones largas con más naturalidad, y tratan de imitarles y de que no se note su inexperiencia. Los que no superan la “mamparitis” en sucesivas navegaciones, terminan autoexcluyéndose del servicio a bordo de buques.

En Colombia una grave enfermedad denominada “Malparitis” tambien han invadido a los integrantes de un Partido Político llamado “Colombia Humana” y cuya cabeza visible es Gustavo Petro. ¿Por qué se denomina esa enfremedad “malparitis”? Basicamente porque su función es destruir y no contruir. Los integrantes de “Colombia Humana” llevan desde el 8 de Agosto del 2028 intentando entorpecer toda medida del Presidente Iván Duque. Poco les importa que ese estúpido e irracional sasboteo al gobierno termina perjudicando es a la practica totalidad de los colombianos. Con tal de detruir a Duque, los miembros de “Colombia Humana” que sufren de “malparitis” están dispuestos a todo.

Igualmente han hecho con la alcaldesa Claudia López, que entre otras está desempeñando una gran labor mostrando una capacidad de liderazgo que michos desonociamos. Ahora bien, aquellos integrantes de “Colombia Humana” que padecen “malparaditis” tambien se han dedicado ostaculizar por todos los medios posibles la excelente labor que desempeña esta funcionaria.

¿Tien cura la “malpariditis” de los integrantes de “Colombia Humana”? Es decir, decir, aquellos que sufren “malpariditis” y se sienten molestos por cualquier cosa, ante cualquier acto ordinario, anodino, que realicen las personas que le rodean. No creo porque la “malpariditis” esta practicamente incrustada en el código genético del fundador y líder de “Colombia Humana”, Gustavo Petro. Este repugnante individuo está tan lleno de resentimiento y de odio, que es casi imposible que no le trasmita el gérmen de la “malpariditis” a sus seguidores y a todos aquellos que lom rodean.