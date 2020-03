DNP desmiente que decreto para enfrentar el coronavirus sea destinado a bancos

En el marco de las facultades de la emergencia económica nacional que se adoptó para enfrentar la pandemia por el Coronavirus, se desató una controversia a nivel nacional luego de que el Gobierno anunciará el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, con el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para hacerle frente a una eventual crisis sanitaria a raíz del Covid-19.

El Director del Departamento de Planeación Nacional, a raíz de las críticas de diferentes sectores del país, anunció que es falso que la decisión del Gobierno esté dirigida a apoyar a los bancos. «Es absolutamente falso que estemos concentrando recursos. Lo que estamos concentrando, efectivamente, en esta decisión es la estrategia y la responsabilidad. El Gobierno Nacional está adquiriendo, como acaba de decir el señor Viceministro (de Hacienda), el compromiso de devolver unos recursos que no existían. Hace dos semanas, hace una semana, no existían estos cerca de 15 billones de pesos”, aseveró.

A su vez, el senador David Barguil, salió en defensa del Decreto 444 y señaló que las críticas que se le hacen al Gobierno por la utilización en calidad de préstamo, de los recursos del fondo FAE, son infundadas.

«Hay que decirle a la gente la verdad, no podemos seguir promoviendo mentiras. Esos dineros están congelados, es decir que los alcaldes y gobernadores no pueden disponer de ellos, porque son dineros de ahorros de las regalías, y que están en su mayoría en papeles del tesoro americano rentado a ceros, es decir que esos dineros están en los bancos. Lo que hará el Gobierno es sacar ese dinero de los bancos y utilizarlo para afrontar la crisis sanitaria en calidad de préstamo para ayudar a los colombianos más vulnerables. El Gobierno no se lo está gastando, lo está tomando en calidad de préstamo, los dineros siguen siendo de las regiones en ese fondo de ahorro de las regalías que se utilizarán en el largo plazo”, señaló Barguil.

Al respecto, la alcaldesa de Bogotá. Claudia López, criticó la medida a través de su perfil de twitter. «Inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas. Abuso absurdo que además nos disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares”, escribió la burgomaestre de los bogotanos sobre el decreto.

En consecuencia, el documento precisa que «con el fin exclusivo garantizar la continuidad en la prestación del servicio de empresas públicas, privadas o mixtas que adelanten operaciones de interés nacional y que tengan graves afectaciones con motivo de la emergencia económica, se hace necesario disponer de mecanismos que le permitan al Gobierno nacional salvaguardar la estabilidad económica, a través de instrumentos de participación accionaria y/o financiación a dichas empresas”.

El Decreto 444, según lo establecido busca obtener los recursos necesarios para atender la emergencia que afronta el país, del Fondo de Ahorro y Estabilización, que es un fondo de los recursos de regalías que se encuentra asignado por el Estado en papeles del tesoro americano, es decir dinero que se encuentra invertido en el exterior, por otro lado toma los recursos de el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, a través de un préstamo para acoplarlos en este fondo de emergencia para poder invertir en las necesidades que se presenten por la expansión del Covid-19.

Asimismo, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios anunciaron su respaldo al Decreto 444. En la masiva, le dieron un espaldarazo al documento que crea el Fondo de Mitigación de Emergencia.

Los gobernadores y alcaldes añadieron que, en reunión con el Gobierno, se aclaró que «la inversión con los recursos de dicho Fondo, se realizará de manera concertada con las entidades territoriales, de acuerdo con sus necesidades».