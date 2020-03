Aprenda a diferenciar los síntomas de una gripa y de un coronavirus

Para evitar la congestión, innecesaria, de los centros de salud es vital que los colombianos sepan cuáles son los verdaderos síntomas de alarma.

La Clínica del Occidente, la institución que mayor número de urgencias atiende en el país, aconseja a los colombianos.

Mientras los colombianos toman medidas para evitar contagiarse de coronavirus, hay una pregunta que muchos se hacen en estos días: ¿cómo saber si los síntomas que tengo son de gripa o de coronavirus? Por esa razón la Clínica del Occidente está orientando a la población con información útil, para que pueda identificar fácilmente las diferencias. De acuerdo con el doctor Juan Carlos Hernández, Coordinador de Medicina Interna y Neumólogo de esa institución “si una persona tiene síntomas de gripa debe tratarlos en la casa y evitar ir a los servicios de urgencias, si no es realmente necesario porque allí se expone a contagios”.

Ante la emergencia que estamos viviendo la gente se pone nerviosa cuando le da gripa, porque piensa que puede estar contagiada de coronavirus. Sin embargo es importante tener en cuenta que en esta época del año es común que se eleven los casos de gripa, debido a los cambios del clima y la calidad del aire.

“Los síntomas de la gripa pueden incluir estornudos, dolor de garganta y/o cabeza, tos y hasta fiebre. A pesar del malestar que producen en las personas pueden tratarse en la casa, primero, con aislamiento, bebiendo bastante líquido, tomando solamente acetaminofén, alimentándose bien, guardando reposo y lavando las manos frecuentemente. En estos casos no es necesaria la atención médica, excepto en los que la persona presente dificultad para respirar se aconseja que acuda al servicio de urgencias.”, afirma el doctor Hernández.

Cuándo sospechar de coronavirus

“Si se presentan síntomas como dificultad para respirar, sensación de ahogo, 90% de tos seca, congestión nasal seca, pérdida de olfato y fiebre de más de 38 grados, durante dos días o más, debe comunicarse con la línea 123 en Bogotá y 018000955590 para el resto del país. Allí evaluarán sus respuestas y le darán indicaciones de acuerdo con el protocolo del Ministerio de Salud. Si se concluye que los síntomas corresponden a un posible caso de coronavirus, le mandarán personal de salud a su lugar de residencia para hacer la debida evaluación y análisis”, señala el doctor Iván Torres, Director Científico de la Clínica del Occidente.

Otras señales de alarma son: haber viajado en los últimos 14 días a algún país donde circule el virus, haber tenido contacto con alguien que haya sido diagnosticado de coronavirus, presentar los síntomas descritos anteriormente y, al mismo tiempo, ser mayor de 60 años o tener diabetes, enfermedades del corazón o que comprometan el sistema inmunológico.

Prevención, la clave para combatir el virus

Es vital que todos los colombianos evitemos la propagación del virus, por eso la Clínica del Occidente insiste en seguir las siguientes recomendaciones de las autoridades:

-Lávese las manos con agua y jabón, mínimo cada 3 horas, durante al menos 30 segundos. Use gel antibacterial si no puede lavarse las manos.

-Si tiene síntomas de gripa use tapabocas y quédese en la casa durante 14 días.

-Recuerde que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son la población más susceptible, por eso hay que monitorearlos cuando presenten síntomas de gripa y evitar que entren en contacto con niños, porque pueden contagiarlos con el virus.

-Evite tocarse la boca, nariz y ojos.

-Al estornudar o toser, cúbrase con la parte interna del codo.

Protocolos de atención de coronavirus en clínicas y hospitales

Para quienes se preguntan cómo se atiende a los pacientes con sospecha de coronavirus, en las instituciones prestadoras de servicios de salud, la Clínica del Occidente comparte el protocolo que aplica con base en las instrucciones del Ministerio de Salud: si un paciente llega al servicio de urgencias le preguntan si tiene algún síntoma respiratorio (dificultad para respirar o sensación de ahogo).

Si se verifica que en las últimas semanas estuvo en un país donde hay casos de coronavirus o tuvo contacto con alguna persona que viajó desde allí, tiene problemas para respirar y/o fiebre alta, entonces pasa a aislamiento y se le hace el examen de coronavirus.

Los especialistas evalúan otros aspectos para decidir si el paciente debe ser hospitalizado mientras se recibe el resultado o si puede esperar aislado en su casa. A partir de ese momento no puede recibir visitas. Es importante recordar que no todos los pacientes contagiados con coronavirus necesitan hospitalización, de hecho la mayoría pueden recuperarse en su casa mientras siga las instrucciones médicas.

Todo el personal de la Clínica del Occidente se ha capacitado para atender la emergencia del coronavirus y contribuir con el control de esta pandemia en el país.