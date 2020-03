Conozca las normas para hacer compras en las Plazas Distritales de Mercado

En esta época de contención del Coronavirus, el Instituto para la Economía Social – IPES – recuerda las medidas de precaución a la hora de mercar en las Plazas Distritales.

– Por familia solo ingresa un integrante a la Plaza.

– Al ingreso utilice tapabocas.

– Haga un correcto lavado de manos al ingreso y a la salida. Aproveche los lavamanos dispuestos en cada plaza.

– Si al ingresar debe hacer fila, por favor mantenga la distancia de 2 metros con la persona que va adelante y atrás suyo.

– No compre en grandes cantidades, no acapare alimentos.

– No toque los alimentos, espere que el comerciante lo empaque y se lo entregue.

– Prohibido el ingreso de menores de edad y adultos mayores de 70 años.

– Prohibido el ingreso de mascotas.

Estos centros de abastecimiento de alimentos cuentan con todos los productos para el abastecimiento de los hogares de Bogotá porque a ellos siguen llegando alimentos de las diferentes regiones de Colombia para suplir las necesidades de las familias de la capital.

«Desde el IPES estamos adelantando varias acciones para que en todas nuestras plazas se encuentren suficientes productos a precios justos. Por eso hemos realizado jornadas de control y monitoreo de precios. Les recuerdo a todos los ciudadanos que solo una persona por familia puede ingresar. O también hagan uso del servicio a domicilio que tenemos. Pueden estar tranquilos porque en las Plazas Distritales siempre encuentran productos de calidad, con óptimas condiciones de limpieza y desinfección», comentó Libardo Asprilla, director del IPES.