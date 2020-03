Empresas: Cisco dispone 225 millones de dólares para respuesta global al COVID-19

Cisco anuncia que ha dispuesto una cifra de 225 millones de dólares en efectivo, productos y donaciones planificadas para respaldar la respuesta global al COVID-19.

Como parte del compromiso de la empresa en el mundo, se están asignando $ 8 millones en efectivo y $ 210 millones en productos a la respuesta mundial al coronavirus, enfocando estos recursos en apoyar la atención médica y la educación, la respuesta gubernamental y la tecnología crítica. Parte de estos recursos se destinarán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Fundación de las Naciones Unidas.

Nuestro mundo está cambiando día a día y es abrumador para empresas, gobiernos, familias e individuos a nivel mundial. La pandemia del Coronavirus-19 (COVID-19) nos hace vivir en un momento dinámico e intenso; y seguimos ayudando a todos nuestros relacionados ??a superar estas dificultades, como siempre lo hacemos.

La semana pasada, compartí nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes, socios de negocios y personas de todo el mundo a aprovechar la tecnología en este momento de transformación masiva y repentina. Desde entonces, mucho ha cambiado. Muchos de

nosotros nos estamos adaptando a trabajar desde la casa y al distanciamiento social, mientras todos intentamos comprender esta nueva realidad. A través de todo esto, una cosa ha quedado clara: Cisco debe hacer y hará aún más para ayudar a otros a responder a esta pandemia global.

Muchas personas en nuestras comunidades ya estaban afrontando dificultades antes de esta trágica pandemia. Las personas que ya eran vulnerables enfrentan aún más riesgos para su salud, estabilidad, vivienda y bienestar. Las organizaciones sin fines de lucro también afrontan dificultades para lograr sus objetivos a medida que disminuye el número de voluntarios debido a las prácticas de distanciamiento social y las donaciones están en riesgo debido a preocupaciones financieras.

Es por ello que Cisco está comprometiendo $ 225 millones de dólares en efectivo, productos y donaciones planificadas para respaldar la respuesta global y local al COVID-19. Además, estamos convocando a nuestros 77,000 empleados y alentándolos a dar lo que puedan para ayudar a nuestros aliados en la comunidad, quienes están al frente del manejo de esta situación, a fortalecer sus operaciones en este momento de necesidad.

Apoyando los esfuerzos globales

Como parte de nuestro compromiso, estamos asignando $ 8 millones en efectivo y $ 210 millones en productos a la respuesta mundial al coronavirus. Estamos enfocando estos recursos en apoyar la atención médica y la educación, la respuesta gubernamental y la tecnología crítica. Parte de esto se destinará al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Fundación de las Naciones Unidas, que respalda los esfuerzos mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ayudar a prevenir, detectar y gestionar la propagación de COVID-19.

A través de nuestro programa Country Digital Acceleration (CDA), estamos proporcionando fondos para jefes de estado, agencias gubernamentales y empresas para implementar rápidamente soluciones tecnológicas relacionadas con COVID-19. También estamos habilitando a aquellos que están al frente del manejo de esta situación con acceso a nuestras tecnologías críticas con nuestras ofertas gratuitas de Webex y Seguridad. Hasta la fecha, estamos ayudando a mantener a más de 2,2 millones de personas en línea, y Webex ha facilitado las reuniones de respuesta virtual para los gobiernos francés, canadiense, alemán, colombiano y otros en todo el mundo.

Apoyo a organizaciones sin fines de lucro

Me enorgullece decir que miles de empleados de Cisco en comunidades en 180 países, están enfocados en ayudar de cualquier manera posible. Hemos visto una gran cantidad de empleados que se acercan para contribuir a las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a sus comunidades en los últimos meses. Para respaldar esto, Cisco Foundation ha lanzado una campaña que asigna hasta $ 5 millones en ayudas y fondos equivalentes para que esto suceda.

También hemos establecido varios fondos para apoyar una variedad de organizaciones no gubernamentales en APJC, EMEAR, las Américas y el área de la Bahía de San Francisco. Además, estamos lanzando esta semana una campaña de donación de empleados de 72 horas, “Let’s Give Together”, para alentar las donaciones a estos fondos y ver cuánto podemos recaudar en unos pocos días.

Estoy muy emocionado de ver a nuestros equipos trabajar juntos virtualmente para apoyar estas causas. Dada la dinámica de esta situación, Cisco Foundation también otorgará fondos adicionales para apoyar a otras organizaciones sin fines de lucro en las próximas semanas.

Trabajando juntos a través de Silicon Valley

En nuestra propia sede corporativa, estamos trabajando estrechamente con Silicon Valley Community Foundation, Destination: Home, Second Harvest y líderes de varias compañías de tecnología. Me conmovió ver a más de 30 CEOs reunidos la semana pasada y brindar apoyo para estas y otras organizaciones en nuestra área durante las próximas semanas.

En un testimonio de la rapidez con la que las compañías de Silicon Valley pueden unirse para enfrentar estos desafíos, mañana Cisco y varias otras compañías anunciarán un programa de asistencia financiera multimillonaria para personas que se encuentran en riesgo. Con el apoyo de la supervisora ??del condado de Santa Clara, Cindy Chávez, el alcalde de San José, Sam Liccardo, y la directora ejecutiva de Destination: Home, Jen Loving, podremos apoyar rápidamente a personas de bajos ingresos durante este tiempo.

El camino hacia adelante

Juntos, mientras trazamos nuestro camino a seguir, estoy seguro de que nuestra gente continuará haciendo lo correcto para el mundo. En las últimas semanas, me ha inspirado increíblemente la forma en que he visto a la gente unirse, dentro y fuera de Cisco, y esto me da una gran esperanza. Continuaremos monitoreando el impacto de COVID-19 en nuestros empleados, clientes, socios de negocios y comunidades, y evaluaremos otras formas en que podemos ayudar a medida que las cosas evolucionan. Si bien nuestro mundo será diferente a medida que avanzamos hacia el futuro, es importante que nos mantengamos enfocados en lograr un impacto positivo en todas las formas posibles.