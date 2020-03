Urge establecer y conocer protocolo para realización de pruebas Covid-19 en Bogotá

Demoras en los tiempos y falencias en la realización, denuncias reiteradas de usuarios y autoridades de control, según concejal de la bancada de gobierno.

Reiterando que aún se desconoce el protocolo definitivo para la realización y entrega de pruebas para #Covid-19 en Bogotá, la concejal del Partido Verde, María Clara Name Ramírez, hizo un llamado a la Secretaría de Salud para que agilice la entrega y aplicación de dichos lineamientos y parámetros, ya que ha recibido denuncias de las falencias de tiempo y forma de los mismos.

Dicho pronunciamiento se dio en la sesión virtual de hoy del cabildo distrital, en donde la cabildante aseveró que esta situación fue corroborada el pasado domingo por el Procurador General, Fernando Carrillo, y que pone en riesgo la capacidad real de que sepa la cifra real de contagiados en la ciudad.

“Así como al Procurador, me han llegado y me siguen llegando quejas de que en el sistema de salud capitalino no existe un protocolo establecido, que conozcamos los concejales, la ciudadanía y las entidades, para aplicar las pruebas del virus. Me dicen que a veces llegan las EPS y no saben cómo hacerlas. Por ello, le pedimos a la Secretaría de Salud nos informe si este ya existe y cuál es”, indicó la concejal.

Igualmente, expresó la preocupación por la demora de más de 10 días para la obtención de resultados, situación que no solo aqueja a Bogotá sino a diversas regiones del país que se enfrentan a la pandemia mundial que hoy ya deja en Bogotá, más de 120 casos, reportados por el Ministerio de Salud.

“Ayer volví a recibir una llamada urgente de una persona que desde el 15 de marzo está esperando los resultados de la prueba. Eso no puede pasar, es jugar con las estadísticas y no poder saber lo que en realidad está sucediendo”, agregó Name Ramírez.

Por último, propuso al gobierno distrital y al nacional establecer una plataforma digital o un canal virtual que condense toda la información de las ayudas y subsidios, facilitando así su consulta y que esté segmentada por las poblaciones vulnerables que serán cobijadas por las medidas de choque que se están tomando y que se deben robustecer para evitar que el virus profundice una crisis social.