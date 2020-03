Conozca las series exclusivas Facebook para hacer un maratón en casa

A continuación encontrarás algunos de los programas disponibles en Watch, la plataforma de videos en Facebook, los cuales puedes ver mientras estás en casa y, si quieres, verlos al mismo tiempo que tus amigos.

Con esta plataforma también puedes crear tus propias Watch Parties para que, sin importar dónde estén, vean juntos una serie mientras comentan en tiempo real.

Red Table Talk: Jada Pinkett Smith, su hija Willow Smith y la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris, tres generaciones de mujeres presentan una serie sobre conversaciones con familiares y amigos. El programa se encuentra actualmente en la temporada 3 y ha sido nominado para un Premio Daytime Emmy y un Premio People’s Choice.

Sorry for your Loss: Drama protagonizado por Elizabeth Olsen como Leigh Shaw, una joven viuda que lucha por reconstruir su vida a raíz de la inesperada muerte de su esposo. Olsen fue nominada para un Premio Critics Choice por su papel. La serie tuvo 2 temporadas con 20 episodios en total.

STEVE on Watch: El comediante, autor de distintos bestsellers y artista ganador del premio Emmy, Steve Harvey, ofrece en su programa de Facebook Watch entrevistas a personas destacadas que hacen cosas increíbles, que son virales y a algunas de las estrellas más importantes del cine, la televisión y música. Actualmente se encuentra en su primera temporada.

Limetown: Basado en el exitoso podcast del mismo nombre, Limetown sigue a Lia Haddock (Jessica Biel), una periodista de American Public Radio (APR), quien investiga el misterio detrás de la desaparición de más de 300 personas en una comunidad de investigación en neurociencia en Tennessee. La serie tiene una temporada con 10 episodios.

Queen America: Una comedia obscura ambientada en Tulsa, Oklahoma, que gira en torno a los triunfos y fracasos de Vicki Ellis (Catherine Zeta-Jones), la entrenadora de concursos de belleza más reconocida del estado, mientras intenta convertir a la desventurada Samantha en una valiosa contendiente. La serie tiene una temporada con 10 episodios.

The Real Bros of Simi Valley: Esta serie de comedia satírica muestra a cuatro mejores amigos que viven en Simi Valley, una ciudad de California, quienes se graduaron de la preparatoria hace 10 años y ahora deben madurar. La serie protagonizada por Jimmy Tatro, Cody Ko, Tanner Petulla y Nick Colletti, cuenta con 2 temporadas disponibles en Watch.

Returning the Favor: Conducido por Mike Rowe, cada episodio celebra a una persona sobresaliente que está creando un cambio positivo dentro de su comunidad. Ésta por lo general es nominada por el Grupo de Facebook The Returning The Favor Effect. El programa que contiene la dosis máxima de inspiración, junto con humor y sorpresa, se encuentra actualmente en la temporada 4.

Sacred Lies: La segunda temporada de la serie de antología que se estrenó en febrero, presenta un nuevo elenco y una historia que se inspira en un cuento recopilado de The Singing Bone (El hueso cantor en español), de los Hermanos Grimm, así como en casos de asesinatos de la vida real. Está protagonizada por Jordan Alexander, Ryan Kwanten y Juliette Lewis.

Versus on Watch: Serie documental estadounidense que sigue a figuras deportivas y los desafíos a los que se enfrentan. El programa tiene actualmente 2 temporadas, la primera centrada en la estrella de la NFL Tom Brady y la segunda en Stephen Curry de la NBA.

Ball in the Family: Este reality show sigue los altibajos de la familia Ball: LaVar, Tina y sus tres hijos, cuyo objetivo es jugar en las ligas profesionales de baloncesto. La serie tiene actualmente 5 temporadas.