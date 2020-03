Bolsonaro: A los brasileños no les pegará el coronavirus; pueden sumergirse en una alcantarilla y no les pasa nada

–El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a minimizar la pandemia del Covid-19 y desató una nueva polémica al afirmar que a los brasileños no les afectará el coronavirus porque pueden «sumergirse en una alcantarilla y no les pasa nada».

Los pronunciamientos los hizo Bolsonaro pese a que en Brasil se registra el mayor número de contagiados (2.915 casos) y ya han muerto 77 personas por el virus.

Bolsonaro fue consultado por la prensa a las afueras del Palacio de la Alvorada, sede del Gobierno, sobre la posibilidad de que la situación de Brasil fuera similar a la de EE.UU., país que ocupa el primer lugar de casos contabilizados en el mundo con 85.996 contagiados, y cuyo presidente, Donald Trump, mantiene una actitud similar a la de su homólogo frente a la covid-19.

El mandatario respondió que en su país no llegarán al punto de contagio que existe en EE.UU. porque «el brasileño tiene que ser estudiado. Él no coge nada. Usted ve a alguien buceando en una alcantarilla y no le pasa nada», precisó.

Un día atrás, el presidente brasileño declaró que el coronavirus es una «gripecita» y que los medios de comunicación estaban causado alarma en la población.

Dijo también que piensa que «mucha gente ya fue infectada en Brasil, hace pocas semanas o meses, y que ellos ya

desarrollaron anticuerpos que ayudan a que el virus no prolifere».

Bolsonaro, que ha sido reacio a declarar la cuarentena nacional a pesar de que en su país ya se han registrado 2.915 casos, ha propuesto el «aislamiento vertical» solo en familias donde hay personas con alto riesgo de contraer la enfermedad, y ha dictado una serie de medidas restrictivas para afrontar la pandemia.(Con información de RT).