El primer ministro británico, Boris Johnson, da positivo en test de coronavirus

–En un video que publicó este viernes en su cuenta de Twitter, el primer ministro británico, Boris Johnson, reveló que la prueba que se realizó por coronavirus dio positivo.

No obstante, Johnson afirmó que aunque se ha «aislado» continuará «liderando la respuesta del Gobierno vía vídeo conferencia» contra la pandemia.

«Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora me estoy aislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de una videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto», precisó Jhonson en la grabación.

Además,expresó: «En nombre de todo el país, quiero agradecer a todas las increíbles enfermeras, médicos, personal de apoyo del NHS y cuidadores que están trabajando para combatir el coronavirus».

Y agregó: «Para ayudarlos y proteger el NHS, necesitamos que todos se queden en casa».

Boris Jhonson debió adoptar medidas especiales de aislamiento y en particular, apartarse de su compañera sentimental, Carrie Symonds, quien está embarazada del que será el primer bebé de la pareja.

El Departamento de Salud del Reino Unido confirmó este jueves que durante la última jornada 115 personas en el país han fallecido por causa del coronavirus, con las cuales el número de muertos se elevó a 578.

El número total de casos confirmados aumentó a 11.658, en comparación con 9.529 infectados el día anterior.

Entre tanto, el miércoles se informó que el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II, dio positivo al covid-19 y presentó síntomas leves de la infección. En cuanto a la propia monarca, el Palacio de Buckingham notificó que goza de buena salud. (Información RT).