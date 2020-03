Empresa Metro suspende compra de predios hasta el 13 de abril

Con el fin de cumplir con el aislamiento obligatorio y evitar la propagación del coronavirus COVID 19, la Empresa Metro suspendió la compra de predios para la primera línea hasta el 13 de abril.

También, debido a la “Cuarentena por la vida”, se suspendieron las actividades previstas en el plan de reasentamiento para las familias que están haciendo su traslado voluntario.

“Es importante cumplir con las recomendaciones del Gobierno nacional y decirles a los dueños de los predios, que en un gran porcentaje son adultos mayores, que no se preocupen, que no tienen que salir durante el período de aislamiento a hacer ningún trámite y que la Empresa Metro congela todos los términos hasta mediados de abril; igual pasa con las familias que estaban haciendo su traslado voluntario, no tienen que salir de sus casas y retomaremos todos los procesos después del aislamiento”, anunció el gerente de la EMB, ingeniero Andrés Escobar.

Para ayudarles a resolver las inquietudes que tengan frente a cada caso en particular, la Empresa Metro de Bogotá mantiene a disposición de los propietarios y arrendatarios los canales virtuales y telefónicos de atención, incluyendo los números celulares de los gestores sociales, inmobiliarios y jurídicos que han estado asesorando sus respectivos procesos, lo cual les permitirá mantener una comunicación directa y permanente.

¿Cuáles son los canales de atención?

Para radicación de documentos:facturación@metrobogota.gov.co

Correspondencia:radicación@metrobogota.gov.co

Atención al ciudadano/PQRS:www.bogota.gov.co/sdqs

Teléfono: 555 33 33 de 07:30 a.m. a 05:00 p.m.

Esta decisión se toma para evitar el traslado de los interesados a las instalaciones de la Empresa Metro de Bogotá, mientras el equipo de la EMB continúa con las actividades administrativas necesarias para reanudar los procesos y actividades de reasentamiento a partir del 14 de abril de 2020, tan pronto termine el período de aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional.