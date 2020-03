A través de reuniones virtuales Comisión Sexta de Cámara hará seguimiento a ministros

La congresista atlanticense Martha Villalba señaló que los miembros de esa célula legislativa se estarán reuniendo virtualmente para analizar la situación del país con respecto a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional durante el confinamiento.

“Es claro que esto no se trata de una sesión formal, hasta tanto no se expida el decreto para que el Congreso pueda sesionar virtualmente. Pero sí tiene que quedar claro que la labor legislativa no se circunscribe sólo a lo que realizamos en Bogotá. Hoy es clave que invitemos a las carteras que están adscritas a esta comisión para que nos rindan informes de la emergencia y así tener información de primera mano que llevar a nuestras regiones y a nuestros mandatarios”, explicó la legisladora.

De otro lado, la congresista expresó que hay temas que son urgente en algunos departamentos y que a raíz de la crisis de salud pública por la que atraviesa el país algunos alcaldes no tienen claridad en muchas cosas.

“Puntualmente hablo del Departamento del Atlántico y la Región Caribe. Recientemente se eligió a los operadores que estarán al frente del servicio de energía eléctrica en la costa y tanto los ciudadanos como los mandatarios de los siete departamentos tenemos dudas de qué va a pasar. El estar en casa incrementa el consumo de energía y de todos los servicios públicos. Por eso es importante, para este caso puntual, que la Superintendente de Servicios Público sea invitada a estas reuniones o mesas de trabajo para que nos dé claridad al respecto”.

Entre los ministerios que serán invitados a rendir informes en la Comisión Sexta de Cámara están: Transporte, Educación, Vivienda, Cultura; entidades como el Fondo de Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Aeronáutica Civil, las Superintendencias de Servicios Públicos, la de Puertos y transportes, entre otras.