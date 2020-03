Gobierno instaló mesa de trabajo para garantizar abastecimiento de alimentos en el país

Un recorrido por la Central de Abastos más grande del país, Corabastos, para monitorear el abastecimiento y la comercialización de alimentos, a precios justos y con medidas sanitarias, hizo -este viernes- la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, en compañía de los Ministros de Comercio, Industria y Turismo; de Agricultura y del Superintendente de Industria y Comercio.

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, señaló que “no podemos permitir que haya personas que se aprovechen de una coyuntura para aumentar los precios, en detrimento de la gente más necesitada. Además de las normas, tenemos que apelar a la conciencia de cada uno de nosotros. Aquí no puede haber utilidades extraordinarias por cuenta de una semana o de 19 días de aislamiento. Debemos tener la decencia de proceder con unos márgenes, sin cometer abusos. Todo el Gobierno está aquí para apoyarlos, pero también para vigilar que no haya ningún abuso en contra de los consumidores”.

Durante la jornada se instaló, además, una mesa de trabajo con los comerciantes, para garantizar el correcto funcionamiento de la central de abastos más grande del país, durante la contingencia del COVID-19, y con miras a fortalecer su operación a largo plazo.

“Debemos tener estándares y mejores prácticas al interior de Corabastos, pero también mejores estándares en materia ética, de decencia, de respeto, de consideración por las necesidades de los otros. Ustedes son el eslabón entre el campo y la ciudad, y necesitamos que cumplan un gran papel desde el punto de vista del desarrollo económico, pero también en cuanto a la toma de conciencia de las cosas que tenemos que cambiar en esta sociedad”, dijo la Vicepresidente.

Se definieron 7 puntos en los que avanzará la mesa de trabajo: fortalecimiento de las medidas sanitarias para prevenir la propagación del virus, mejoramiento de la infraestructura y de las prácticas comerciales; descentralización de la operación comercial de Corabastos; fortalecimiento del desarrollo tecnológico de la central; prohibición de ventas sobre vías pública; control al costo de los insumos agrícolas e inclusión de las frutas en las compras institucionales para grupos vulnerables. Se espera, que en el lapso de una semana, haya resultados parciales sobre estas líneas de trabajo, que permitirán mejorar el servicio de la central de abastos.

La alta funcionaria también dejó claro que se han dado las garantías para que el comercio siga funcionando con normalidad, y para que la gente se abastezca con sensatez y que, por ende, no se permitirán conductas que atenten contra el bienestar común. “La instrucción del Presidente es actuar de inmediato contra cualquier conglomerado de personas que pretendan irrumpir en el comercio y acceder arbitrariamente a los productos que no han comprado. No vamos a permitir abusos en materia de precios, ni por parte de los vándalos, que quieran aprovecharse del comercio organizado”, expresó.

Control a los precios

Con respecto al aumento excesivo en los precios de algunos productos, el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, informó que, a través de la Aplicación virtual, que se desarrolló a petición de la Vicepresidente, y que ya está disponible para teléfonos Android, se han recibido 960 quejas, de las cuales 750, son de consumidores.

Agregó que se está realizando un trabajo conjunto con la Fiscalía, para tomar medidas frente a los comerciantes que están incumpliendo las normas. Ya hay pliego de cargos contra tres empresas. “Hemos detectado que tres empresas que comercializan pastas de alimentos, como pasta de ajo, estaban vendiendo a los consumidores menos cantidad, afectando su bolsillo, y esto obedece a una de las visitas de inspección que adelantamos la semana pasada”, explicó.

Precisamente, el Gobierno trabaja en un decreto, que se expedirá en los próximos días, para regular los precios de los alimentos, y evitar que la economía de los colombianos se vea afectada por los avivatos, en medio de esta crisis de salud pública.

Recomendaciones al comercio

Durante el recorrido por la central de abastos, la Vicepresidente instó a que se cumplan las medidas sanitarias del caso. “Hay necesidad de demarcar los corredores por donde circulan los compradores, ya que las aglomeraciones son nocivas. Y lo que el Gobierno ha pedido al gran comercio, es poner marcas cada dos metros, en el piso, para que la gente sepa que no puede estar a una distancia inferior a esas marcas”.

Así mismo, recordó que para mejorar las condiciones de higiene y evitar contagios por desplazamiento, se está trabajando en la descentralización de Corabastos, para que tenga sucursales en diferentes localidades de Bogotá. El piloto ya está en marcha en el sector de Lucero Alto.

Por otra parte, recalcó que están disponibles facilidades crediticias para que los comerciantes afectados por la emergencia sanitaria, puedan rediferir sus créditos o acceder a nuevos préstamos, que les permitan mantener en pie sus negocios y conservar el empleo de sus trabajadores.