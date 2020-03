La humorista de ‘Sábados Felices’ Alexandra Restrepo se contagió con coronavirus

La actriz y reconocida humorista Alexandra Restrepo confirmó en las ultimas horas que se contagió con COVID-19 en España, donde se encuentra aislada en su casa.

En un video que publicó en Instagram, la reconocida comediante de ‘Sábados Felices’, relató «A mí me empezó con dolor de garganta, dolor de cabeza, mucha congestión y no tenía olfato, ni gusto».

En las imágenes donde se nota que está sufriendo complicaciones para respirar y hablar, la humorista señaló “Pensé mucho antes de colgar este video, por que nunca me ha gustado el amarillismo, pero luego pensé que si mi experiencia desde España con el Covid-19 sirve para salvar si sea una sola vida, vale la pena compartirlo”,

“¿A mí cómo me dio? Me empezó con dolor de garganta, dolor de cabeza, mucha congestión y, obviamente, sin olfato y sin gusto. Luego tos seca, luego ya dificultad respiratoria”, contó Restrepo.

“A uno le dan ganas de llorar que la gente no se tome esta vaina en serio, aquí la gente se está muriendo y no son solo personas mayores. Tenemos que entender que de mis acciones depende la vida de muchas personas No colapsemos el sistema de salud en Colombia y si no tienen que salir de sus casas no lo hagan, racionen la comida para no salir de sus casas”, expresó Alexandra con la voz entrecortada.