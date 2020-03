Senador Name asegura que «Gobierno no está informando la verdadera cifra de contagiados en el país”

El Senador José David Name Cardozo pidió al Gobierno Nacional agilizar el proceso de detección del COVID-19 en la población colombiana y dar a conocer el número real de personas infectadas por este virus.

“Las cifras de personas contagiadas que está reportando el Gobierno no son acorde a la realidad, no se están realizando el número suficiente de pruebas diarias para detectar los contagios. Hay que tener en cuenta que la mayoría de pacientes con este virus son asintomáticos y al desconocer que presentan coronavirus están transmitiendo la enfermedad a otros sin saberlo” manifestó el Senador Name.

También, agregó que: “Hay que incrementar el número de pruebas rápidas y de manera aleatoria para toda la población, el éxito en la lucha contra el virus está en la velocidad y la eficacia con la que se realicen las pruebas, para de esta manera identificar a los contagiados y así disminuir la extensión de la enfermedad”.

“El centralismo de las pruebas en Bogotá está afectando gravemente los procesos, es totalmente inconveniente que en este momento clave en el que hay que contener una explosión en el aumento de contagiados, las pruebas estén llegando con retrasos a la capital y alteradas por errores en los protocolos. Hay que acelerar los procesos y descentralizarlos, la estrategia de detección en Colombia está muy lenta, no sabemos la cifra exacta de infectados porque no se están realizando las pruebas que se requieren” dijo el Senador José David Name.