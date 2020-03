VIVIR LO MEJOR Y ASISTENCIA JUDICIAL

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (284)

Antes de leer y comentar este mensaje invito a que nos demos un saludo en familia. Si estamos solos en casa saludémonos con un beso en la mejilla. Nos dará entusiasmo para seguir la vida.

Si estamos con nuestra familia y como todos estamos sanos podemos darnos un abrazo con mucho amor.

Estamos al final de marzo de 2020 y el mundo cambió sustancialmente y vivimos en nuestras casas como si fueran nuevos escenarios que hemos comenzado a reconocer. Estamos como en un renacer de la vida y debemos aprovechar esta oportunidad de la mejor manera.

Ya sabemos que el mundo vive una experiencia de crisis de salud, de industria, de economía. No estábamos preparado para este evento. Nos llega de sorpresa y nos vemos obligados a una especie de retiros espirituales en nuestros hogares. Es cierto que vamos a tener limitaciones, pero también es cierto que vivir en familia, en nuestro hogar, no de paseo, es una excelente oportunidad para reconocernos y hasta para conocernos con nuestra pareja y nuestros hijos.

Es cierto que viviremos un par de meses, tal vez más con limitaciones. Nada de angustia. Llevemos la vida día a día y saldremos adelante.

Debemos hacer todo lo posible para subsistir en las mejores condiciones, con la mayor sabiduría, con la siembra de concordia y felicidad. No es el fin de la vida, ni el fin del mundo.

Debemos cuidar ante todo nuestra salud física y mental.

La salud física con ejercicios. En nuestras casas hay un espacio para el ejercicio y si tenemos espacios de jardín o más si es una parcela o un terreno más extenso podemos correr, saltar y hasta gritar de alegría. Y no olvidar la alimentación sana y equilibrada.

Y la salud mental merece cuidado especial. Hagamos el compromiso de no censurar, de tolerarnos, de no regañar o de rechazar, de no gritar con ira. En nuestras casas vivimos con 2, 3, 4, 5 personas. Este es nuestro nuevo mundo y debemos procurar tener la mejor comunicación, la mejor relación.

El trabajo no termina, los procesos de educación, de aprendizaje no terminan, tenemos más opciones de releer libros, de ver documentales, de descubrir las nuevas tecnologías y programas para hacer sesiones virtuales.

Recordemos que el mundo, desde el 20 de marzo nos ha traído una nueva primavera, un nuevo renacer, una nueva vida, una nueva familia con nuevos lazos de amor, de comprensión, de fraternidad.

NO RENUNCIE A SOLUCIONES JURÍDICAS

Por las razones que todos conocemos la actividad judicial está limitada a unos pocos casos.

Las comisarías de familia en todo el país, siguen funcionando para controlar casos de violencia intrafamiliar y para la adopción de medidas urgentes para garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes.

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes priman por sobre los de los demás, es una expresión que repiten y repiten los funcionarios encargados de velar por los derechos de la familia, pero en la mayoría de los casos no pasan de la repetición y no dan soluciones o agudizan los conflictos.

En las Comisarias debe estar dispuesta la atención psicológica porque lo que las personas están llamando con cierta sorna ENCIERRO, puede causar desajustes emocionales que serán menores si la relación de familia es llevadera y pueden ser de agresión grave si la pareja, si papás e hijos, si hermanos, si padrastros o madrastras e hijos o hijas no tienen una relación de familia que sea amigable, soportable, pasajera.

Se que hay familias, hogares en los que hay pugnas insuperables y en las que la interferencia de terceros agudiza los conflictos. Si las personas llegan al punto de no soportarse deben tomar la decisión sana de pedir a la Comisaría de Familia que autorice la residencia separada independientemente de que se trata de una familia que haya tenido su origen en matrimonio solemne o en matrimonio consensual.

VIDA ENTRE NOVIOS. Falsa denominación

Las convivencias que llaman entre novios son verdaderos matrimonios consensuales y entre ellos existen las mismas obligaciones que las predicadas respecto de los matrimonios solemnes.

Si hay hechos o conductas que impidan la convivencia es necesario pedir la ayuda de la Comisaría de Familia o la orientación de un abogado de familia que sea verdaderamente de familia y no destructor de familias. Hay abogados a los que solo les importa el dinero y no la prevalencia de la familia.

Estos abogados, estas oficinas de abogados y de abogadas, se pueden parecer a los presidentes TRUMP y BOLSONARO que ante la crisis del CORONAVIRUS les importa más la permanencia de la economía que salvar vidas. Y anoto que en muchos casos, las abogadas son más crueles frente a las mujeres y les importa un pito dejarlas en la calle, agredirlas con tal de ganar dinero.

Debo decir que en algunas Comisarías de Familia hay empleados(as) que son verdaderos victimarios de las personas que asisten a sus despachos.

Y frente a los jueces para el caso de las familias, están disponibles para recibir tutelas y deben habilitar la entrega de títulos por cuenta de alimentos.

BENDICIONES

Que la Divina Providencia nos bendiga y nos cuide y bendiga a todos los que reciban las lecciones de Educación para la Vida en Familia.

Bogotá, del 30 de marzo al 5 de abril de 2020

