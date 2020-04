Cero y van dos: Revista Semana despide otra vez a Daniel Coronell

Así lo hizo saber este miércoles el mismo Coronell, tras publicar en su cuenta de Twitter un mensaje que le fue enviado el vía WhatsApp por directivas de la Revista Semana, informándole de su despido.

En el mensaje de la revista, le agradecen al periodista por su columna y el trabajo realizado durante los últimos 15 años.

En el mismo tono, Coronell escribió en twitter: «Agradezco a Semana haberme soportado por tanto tiempo. Mi gratitud enorme a los lectores».

En columnas recientes, Coronell había cuestionado la postura editorial de la Revista al publicar una serie de noticias en contra de un grupo empresarial y del periodista que reveló los despidos que se estaban presentando en la revista.

La Revista también informó que el reemplazo de Coronell será el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega.

Después de 15 años de escribir en @RevistaSemana me envían este mensaje de WhatsApp. Agradezco a Publicaciones Semana por haberme soportado por tanto tiempo. Mi gratitud enorme a los lectores. #MilGracias pic.twitter.com/1CwG8KuOmM

De inmediato el columnista Daniel Samper informó que renunciaba a la revista:

He tomado la decisión de renunciar a mi columna en @RevistaSemana, la revista en que me formé como periodista y aprendí a ser libre, y cuyas últimas decisiones respeto, pero no comparto. Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores.

— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) April 1, 2020