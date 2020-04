Evite engaños: El Sisbén no está entregando ayudas o bonos de dinero

La Secretaría Distrital de Planeación alerta a la ciudadanía sobre personas inescrupulosas que están aprovechando la situación que actualmente viven algunos hogares en época de cuarentena para ofrecerles ayudas o bonos de dinero en nombre del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –Sisbén. Así mismo, generando falsas expectativas sobre servicios que puede prestar.

Nos permitimos precisar que el Sisbén es un instrumento diseñado por la Nación que permite conocer las condiciones socioeconómicas de la población. Los programas sociales del Estado lo usan para identificar a sus potenciales beneficiarios. Estar en la base de datos de Sisbén no garantiza el acceso a estos programas.

Por lo tanto, el Sisbén no ofrece directamente ayudas, bonos de dinero, auxilios a la primera infancia o a personas de la tercera edad. Tampoco es una EPS del Régimen Subsidiado, y en esa medida, NO atiende temas relacionados con la prestación de servicios de salud (citas médicas, exámenes, tratamientos médicos, etc.).

Para solicitudes relacionadas con salud, los ciudadanos deben dirigirse a la institución encargada de la prestación del servicio de salud. En Bogotá, podrán ponerse en contacto con la Secretaría Distrital de Salud en la línea 3649666 o con el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Línea gratuita Nacional 018000960020 y en la capital al 3305000.

El Decreto 441 de 2017 establece la independencia o neutralidad del Sisbén frente a los programas sociales, ratificando que las entidades a cargo de estos programas son las responsables de la selección de los beneficiarios y de la asignación de subsidios y beneficios.

Cualquier anomalía puede ser informada en la Línea 195 o a los correos electrónicos encuestasisben@sdp.gov.co y denuncia_sisben@dnp.gov.co.