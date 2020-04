Homecenter y Constructor abren línea de atención prioritaria para prestadoras de servicios de salud

Durante la epidemia de Coronavirus, las entidades prestadoras de servicios de salud han comenzado a demandar artículos que se encuentran disponibles en los inventarios de Homecenter y Constructor, y que les son de utilidad para el desarrollo de su operación, la adecuación de infraestructura y el cuidado e higiene personal de profesionales de la salud y personal administrativo.

Con el fin de atender esas demandas de manera prioritaria durante el tiempo que transcurra la emergencia sanitaria, Sodimac Colombia, y sus marcas Homecenter y Constructor, han dispuesto de la línea (1) 353 53 35, exclusivamente para estas instituciones, sin importar el lugar del país en el que se encuentren. La línea de atención prioritaria atenderá de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m., sábados de 8 a.m. a 7 p.m. y domingos de 8 a.m. a 5 p.m.

Durante la emergencia sanitaria, los artículos de mayor demanda por parte de estas instituciones han sido: pintura antibacterial, camas y colchones, lavamanos y sanitarios de empotrar, caretas, monogafas de protección facial y respiradores n95, plantas eléctricas y tanques de almacenamiento de agua, compresores libres de aceite, vajillas, cubiertos, toallas, lavadoras, duchas eléctricas, licuadoras y baterías de cocina, toallas, guantes de latex y gel antibacterial.

Los pedidos que lleguen por medio de esta línea de atención prioritaria serán despachados directamente y en el menor tiempo posible, desde los centros de distribución y los centros de abastecimiento que se han dispuesto en Bogotá (Calle 80), Medellín (San Juan), Cali (Jardín Plaza) y Barranquilla (Buenavista).

Los centros de abastecimiento de Homecenter y Constructor cuentan con una operación reducida de personal que cumple con todos los protocolos sanitarios y de seguridad recomendados por el Gobierno Nacional.

Para el abastecimiento de los demás colombianos, estos centros funcionan bajo la modalidad de retiro en tienda. Las personas hacen sus pedidos de artículos de primera necesidad y para la atención de urgencias domiciliarias desde los canales virtuales de la compañía (www.homecenter.co, App Homecenter), y deberán recogerlos una vez les llegue el correo de confirmación indicando que ya está listo el pedido, sin tener contacto con más consumidores.