Duterte ordena a la Policía y al Ejército disparar contra manifestantes que infrinjan la cuarentena

–El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, advirtió a grupos opositores e infractores de la cuarentena que no «desafíen» al Gobierno durante la crisis del coronavirus, afirmando que no dudará en mandar a sus fuerzas que disparen contra ellos, informa el portal local Inquirer.net.

«No pruebes a Filipinas. No intentes ponerla a prueba. Ya sabes, estamos preparados para ti. Violencia, disparos o matar, no dudaré en ordenarles a mis soldados que les disparen. No dudaré en ordenarle a la Policía que lo arreste y detenga”, afirmó el mandatario en un discurso televisado este miércoles por la noche.

Las declaraciones de Duterte se producen horas después de que una veintena de vecinos de un barrio de la ciudad de Quezon, situada en Luzón, la mayor isla del país, participaran en una protesta exigiendo ayudas alimentarias en medio del confinamiento de un mes decretado por las autoridades para combatir la propagación de la enfermedad.

La protesta fue disuelta por la Policía y acabó con el arresto de catorce hombres y seis mujeres. (Información RT).