Viral: Enfermeras se toman un respiro de la crisis del coronavirus con divertidas coreografías

Durante esta crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus COVID-19, los trabajadores de la salud son quienes tienen ahora una gran carga de trabajo, pero eso no ha evitado que se den un respiro y protagonicen algunos videos virales.

Este 1 de abril, un grupo de enfermeras del Mercy Hospital en Springfield, Missouri, protagonizaron un divertido video en el que realizaron varias coreografías en su lugar de trabajo.

El video fue publicado por la cuenta de Twitter @Goodable con el mensaje: “Para mantener el ánimo de las personas, estas enfermeras en Missouri realizan rutinas de baile coreografiadas todas las mañanas antes de su turno. Los héroes también merecen divertirse”.

Kala Baker, una de las enfermeras que participó en las coreografías, dijo a Good Morning America que estos últimos días habían sido muy estresantes.

— Goodable (@Goodable) April 1, 2020