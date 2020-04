Gobierno de Panamá aplica «pico y sexo»: Separa a mujeres y hombres para salir a compras y gestiones bancarias

–Ante el incumplimiento de un decreto que aumentó el toque de queda a nivel nacional, el gobierno de Panamá determinó aplicar una especie de «pico y sexo», esto es, separar a hombres y mujeres para salir a realizar compras y diligencias en las entidades bancarias, para evitar la propagación del coronavirus.

De acuerdo con la decisión adoptada por el Ministerio de Seguridad, los días domingo nadie debe salir de sus hogares, salvo casos excepcionales -caso de médicos y personal de salud, en general– y el resto de la semana regirá la movilización ciudadana, así:

-Las mujeres podrán salir a realizar sus compras y a las entidades bancarias los días lunes, miércoles y viernes.

-Los hombres les corresponderá los días martes, jueves y sábado.

Además, la salida a las calles se regirá por el esquema del último dígito de la cédula o pasaporte.

La drástica medida causó revuelo en las redes sociales de Panamá, no solo por separar por sexo y no tener en cuenta a personas cuyo género no coincide con este, sino también por el embrollo burocrático que crea para hacer las gestiones.

«Según el horario de los bancos y las nuevas restricciones las mujeres con cédula de 7 a 0 nunca podemos ir al banco», escribió una usuaria en Twitter.

El ministro de Seguridad, Juan Pino, explicó que con la aplicación de estas nuevas medidas, se busca reducir el número de personas que están en las calles, afectando de esta manera la propagación de COVID-19.

«Hemos estudiado todos los modelos posibles y todas las opciones para reducir el número de personas que están al mismo tiempo en la calle, afectando de la menor manera posible la vida de los panameños», indicó el ministro.

Panamá registrsa 1.475 casos positivos de COVID19 de los cuales, 158 son nuevos. Mientras tanto, son ya 37 las personas fallecidas y hay 69 pacientes en cuidados intensivo

Ante el incremento de detenciones ocurridas durante la ejecución del toque de queda en todo el país, el Ministerio de Seguridad Pública dijo que dispuso incrementar las restricciones de movilización, dentro del Plan Protégete Panamá que implementó el Gobierno panameño.