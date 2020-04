PACTOS DE PAZ Y ABUSO SEXUAL SACERDOTAL

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (285)

HAGAMOS PACTOS DE PAZ EN NUESTRAS FAMILIAS

Tenemos relativa experiencia en firmar pactos de paz, pero sin que haya habido compromisos serios para terminar con los problemas sociales, ni para minimizar las grandes inequidades que impiden una vida digna y menos para bloquear a los corruptos.

Durante estos 15 días que llevamos en nuestros hogares, el único delito que ha aumentado es el de violencia intrafamiliar y asumo que una de las causas es la FALTA DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA.

En la página virtual de la emisora la W, leo lo siguiente:

“Con el fin de prevenir el aumento de los casos de violencia intrafamiliar, de género y abuso infantil, la ministra del Interior, Alicia Arango, lidera la campaña #JuntosPorEllas, que busca que en estos momentos de aislamiento, las mujeres y familias que sean víctimas de cualquier tipo de abuso o agresión lo denuncien ante las autoridades.”

Es grave equivocación creer que los hombres no son víctimas de violencia intrafamiliar y es tontería creer que la solución es llamar al 122, 123, 141, o 155 para que les brinden atención.

La cultura actual de vida en pareja es falta de compromiso y la creencia de que existe el derecho fundamental a la respuesta contestataria y desafiante.

Invito con todo aprecio a las parejas y familias a que hagamos un pacto de paz aunado a la decisión firme de ser tolerantes, solidarios, amigos y sembradores de sana convivencia.

Y los invito a escuchar la bellísima canción a la familia del padre José Fernandes de Oliveira, el Padre Zezinho. Y también la versión por nuestra colombiana Elvira Piña y cuya melodía acompaña los mensajes de audio del diplomado.

Es un pacto de paz por un par de meses y seguro que nos quedará gustando vivir en armonía con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos y entenados.

ABUSO SEXUAL SACERDOTAL

La noticia sobre los 19 curas suspendidos por presuntos actos de abuso sexual no puede pasar inadvertida, porque importa en todos los países en los que se practica la religión católica. He repetido varias veces, sin tener suficiente eco, que en Colombia no puede haber estados dentro del Estado. Todos los habitantes estamos sometidos al imperio de la ley. Las Iglesias y sus feligreses debemos respetar la Constitución. El celibato obligatorio viola los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a formar una familia y al trabajo. Por esta razón si un sacerdote o una monja son retirados de su oficio religioso porque optan por tener esposa o marido, tienen la opción de pedir la protección de sus derechos fundamentales mediante acción de tutela. Así lo plasmó en sentido amplio la Corte Constitucional al manifestarse sobre la demanda de inconstitucionalidad que presenté contra el Código Canónico en el año 2007. (Ver Auto 143/07). Bienvenida la buena voluntad de S.S. Francisco para abrir las puertas a un sano debate para que el celibato sea opcional, compromiso que si respeta la Constitución. (EL TIEMPO, 28 de mayo/14)

LOS CURAS Y LAS MONJAS TIENEN DERECHO A CASARSE

Así lo permite la Constitución de Colombia y mi respetuosa sugerencia es a que lo hagan. Pueden tener mujer o marido. Sobre esto no hay duda. La sociedad en general acepta que tengan esa relación de manera abierta. Lo que censura es que la tengan oculta y contrario a sus prédicas.

Si tienen pareja la tentación de abusar sexualmente se minimiza o desaparece. Colombia es un país legal y moralmente traicionero. Emborracha para tener ingresos para educación y salud y sanciona a los borrachos; apoya los embarazos para que las mujeres aborten y patrocina el celibato obligatorio, que es anti natura y sanciona si el obligado tiene manifestaciones sexuales en un mundo que aplaude toda manifestación sexual.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 6 al 12 de abril de 2020

