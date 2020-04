Recuerde que ahora es obligatorio el uso de tapabocas en Transmilenio

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 en Bogotá, Transmilenio inició la pedagogía para entregar recomendaciones a los usuarios sobre autocuidado, y a pesar que el Ministerio de Salud no ha expedido el decreto reglamentario que da paso a las sanciones, el Distrito anunció que se adelantarán jornadas pedagógicas en al interior del sistema recomendando el uso del tapabocas.

Transmilenio ha tomado las medidas sanitarias y de bioseguridad necesarias para mitigar el Contagio del COVID-19, que incluyen el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas de gripa, el distanciamiento social y lavado frecuente de manos, ofreciendo en las estaciones y portales, lavamanos, jabón líquido y toallas desechables.

Pese a la reducción lograda en la movilidad de personas dentro del Sistema en las últimas tres semanas, es importante señalar que mientras otros sistemas de transporte masivo en Colombia están movilizando durante los últimos días un promedio de 200.000 usuarios diarios, la demanda en TransMilenio está alrededor de los 700.000 usuarios; planteando un desafío adicional de cooperación, y de auto y mutuo cuidado, a todos los usuarios que están autorizados para usar el sistema.

Por esto, las personas que se movilicen en Transmilenio, deberán utilizar tapabocas. El Sistema hace un llamado a la corresponsabilidad, para que los usuarios apoyen la labor de vigilancia y cumplimiento de la norma.

Estas son las 3 claves, basadas en las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, para que los usuarios de TransMilenio eviten inconvenientes y tengan una experiencia de viaje más segura:

En TransMilenio los tapabocas salvan vidas con “LUS”

Llévalo: Si no te puedes quedar en casa, y tienes que montar en TransMi, es tu responsabilidad adquirir, mantener puesto y usar adecuadamente su tapabocas.

Úsalo: Debido al alto riesgo de contagio, si no portas tu tapabocas, y haces un buen uso del mismo, NO podrás ingresar ni hacer uso del sistema.

Salva vidas: Recuerda que cada vez que sales incrementas la probabilidad de enfermar a tu familia. Su salud es una tarea tuya y de todos los ciudadanos, por eso solo usando tu tapabocas Salvas la Vida de quienes más amas.

Es importante recordar que para que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor sigan teniendo los resultados positivos, los ciudadanos deberán seguir contribuyendo con su aislamiento.

Un estudio reciente que compara el éxito de Corea del Sur en la supresión del Coronavirus, confirma que el buen uso del tapabocas hizo la diferencia.

Los norcoreanos le enseñaron al mundo que el tapabocas siempre debe ir puesto sobre la boca, que hay que cambiarlo al menos dos veces al día, y que no debe prestarse ni reutilizarse.

A tener en cuenta:

Los tapabocas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.

Al llevar una tapabocas, usarla y después elimínala correctamente.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar un tapabocas:

Antes de ponertponerse el tapabocas, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el tapabocas y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara.

Evitar tocar el tapabocas mientras se usa; en caso de hacerlo, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cambiarse de tapabocas tan pronto como esté húmedo y no reutilizar las mascarillas de un solo uso.

Para retirar el tapabocas: quitarlo de los elásticos (no tocar la parte delantera); desecharlo inmediatamente en un recipiente cerrado; y lavar las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.