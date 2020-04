Fernando Sanclemente renuncio a embajada en Uruguay por laboratorio coquero hallado en su finca

–El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este lunes que recibió la carta mediante la cual Fernando Sanclemente renuncia a su cargo como embajador de Colombia en Uruguay, como consecuencia del proceso que le anunció la Fiscalía General por el laboratorio de coca hallado en la finca de su propiedad en el municipio de Guasca, Cundinamarca.

En su cuenta en Twitter, la cancillería indicó que en la misiva el embajador indica que toma la decisión de retirarse del cago “para concentrase en su defensa en la investigación judicial que lo afecta”.

En efecto, en la carta dimisoria que Sanclemente envió al presidente Iván Duque, afirma:

“Anticipándole mi más infinita gratitud por el honor que me confirió, designándome como embajador de su Gobierno ante Uruguay, pero muy especialmente por su solidaridad y apoyo recibido por usted señor presidente y la Cancillería a lo largo de la licencia no remunerada que me fuera concedida con el único propósito de atender la defensa de mi buen nombre, el de mi familia y socios, con ocasión del penoso y desafortunado hecho delictivo de público conocimiento acaecido en predios de nuestra propiedad, es mi deber, en aras de proteger y garantizar el buen nombre suyo y de su Gobierno , presentar a su consideración mi carta de renuncia a partir de la fecha”.

El hecho es que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado anunció el fin de semana que vinculará al embajador Sanclemente a la investigación por el hallazgo de un laboratorio de cocaína en una finca de su familia en Guasca (Cundinamarca).

El exembajador reconoció que es socio de varias empresas familiares, entre ellas a la que pertenece el 50 % de capital en la sociedad Las Colinas de Guasca Ltda., firma propietaria de la finca en la cual el pasado 12 de febrero de 2020 fue hallado un laboratorio de procesamiento de estupefacientes.

Sin embargo, en varias oportunidades, Sanclemente afirmó que el laboratorio de droga venía operando sin que los propietarios de la finca lo supieran.

“Es clara la ausencia de vinculación entre los propietarios de la finca y la actividad ilícita hallada en ella y, con la información a nuestro alcance, concluimos que el laboratorio ‘sembrado’ en una parte boscosa de la finca no tenía más de 3 a 4 meses de existencia y no ocupaba más de 100 mt2”, señaló Sanclemente en un comunicado.

Igualmente señaló que su familia y la organización DANN, propietarios del predio, “se sienten sorprendidos y víctimas de los eventuales hallazgos, y en consecuencia prestarán como corresponde todo el apoyo que demanden las autoridades para esclarecer esta penosa situación”.

El Fiscal Barbosa Delgado afirmó que la investigación por el caso de Sanclemente “va muy avanzada” y garantizó que “en esta Fiscalía no habrá privilegio alguno”.

Según el fiscal, el laboratorio que operaba en la finca de Guasca producia alrededor de 1,8 toneladas de coca cada mes.

En el operativo realizado por las autoridades en febrero pasado en la finca se capturaron cinco persona, quienes fueron judi cializadas por tráfico de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.