Ministerio de Salud autoriza dos medicamentos para Coronavirus

El Ministerio de Salud y Protección Social autorizó el uso de hidroxicloroquina y cloroquina para tratar la enfermedad causada por el COVID – 19, soportado en la evidencia científica que demuestra efectos positivos en esta patología.

«El Ministerio constantemente está atento a cualquier avance y cualquier tratamiento o innovación. Dentro de estos ha encontrado algunos estudios clínicos que dicen que el uso de la hidroxicloroquina y cloroquina, pueden ayudar en el tratamiento de la enfermedad de coronavirus», dijo el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso.

Además, señaló que, a estos medicamentos, que son fármacos antimaláricos, antiinflamatorios e inhibitorios de procesamiento antigénico indicados en enfermedades como artritis reumatoidea y lupus eritematoso, se les ha documentado actividad In vitro contra SARS-CoV-2, con evidencia científica débil a favor.

Por esta razón, el Minsalud deja abierta la posibilidad a que los profesionales de la salud en hospitales y clínicas tengan en cuenta estos medicamentos como una posibilidad para el tratamiento del COVID-19, y para ello se permite realizar las siguientes claridades:

1.La evidencia para el uso de los medicamentos no es lo suficientemente fuerte, pero es algo esperado en el marco de una contingencia por lo cual, si el médico tratante considera su uso, se debe llegar a consenso al interior de la institución tratante y armonizarse con las recomendaciones de sociedades científicas nacionales.

2. La Resolución 3512 de 2019, que describe los servicios y tecnologías en salud financiados con recursos de la UPC, incluye en su sección B a la cloroquina (difosfato o sulfato) código ATC P01BA01 medicamento de uso en salud pública en sus indicaciones autorizadas actualmente y que es suministrado por el Ministerio de Salud y Protección Social, según las normas técnicas y guías de atención para las enfermedades de interés en salud pública. La hidroxicloroquina no se encuentra descrita en el anexo 1 de dicha Resolución. Por lo anterior en el marco de la emergencia sanitaria y la fase de mitigación se deberá prescribir por la herramienta tecnológica MIPRES (vía recobro).

3. Recientemente se ha utilizado la hidroxicloroquina en combinación con azitromicina en COVID-19 (estudio de Gautret et al), pero solo se evaluó negativización de la presencia viral, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y no la respuesta clínica. En el estudio citado, pudieron mostrarse los beneficios comentados, sin embargo, la asociación hidroxicloroquina/azitromicina puede prolongar el QT y dicho riesgo no se ha evaluado concretamente. La azitromicina es un antibiótico que tiene otras indicaciones y no se recomienda su uso en este caso.

4. Los estudios de cloroquina se han realizado in vitro y hay información escasa en humanos.

5. La prescripción de medicamentos para Covid-19 debe realizarse bajo indicaciones médicas muy precisas y no debe usarse en profilaxis. Sin embargo, existen estudios de Investigación en curso para establecer su rol de profilaxis en los trabajadores de la salud.

6.Se deben evaluar los efectos adversos de la cloroquina, principalmente la prolongación del QT y la hipotensión secundaria (generalmente más severos que los producidos por Hidroxicloroquina).

El viceministro precisó que respecto a estos dos fármacos, se consultó con las sociedades científicas y se encontró que, si bien el nivel de evidencia es bajo, sí hay una recomendación para su uso. De esta manera, el Ministerio deja abierta la posibilidad para que el personal médico tenga en cuenta estos medicamentos a la hora de tratar a pacientes con Covid-19.