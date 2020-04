En Semana Santa pida su pescado a domicilio en las Plazas Distritales de Mercado

Las Plazas Distritales están listas para llevar puerta a puerta todo tipo de pescados en esta Semana Santa. La prestación del servicio se hará en horario habitual los días 6, 7, 8 y 9 de abril.

El Viernes Santo solo abrirán sus puertas las Plazas Distritales de Mercado:

– Carlos E. Restrepo 7:00 a.m. a 12 del mediodía

– Veinte de Julio 7:00 a.m. a 12 del mediodía

– Las Ferias 8:00 a.m. a 12 del mediodía

– El Carmen 8:00 a.m. a 12 del mediodía

– Samper Mendoza 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Además de las frutas, verduras y legumbres que a diario se encuentran en estos centros de abastecimiento de alimentos, usted puede pedir a domicilio todo tipo de pescados de calidad: filetes, róbalo, pardo, salmón, mojarra, trucha, camarones,

langostinos, pescado seco y bagre, entre otros.

Las Plazas en las que puede solicitar su pedido son: La Perseverancia, La Concordia, Las Cruces, San Benito, Santander, Carlos E. Restrepo, 20 de Julio, Quirigua, Las Ferias, Doce de Octubre, Siete de Agosto, Kennedy, Trinidad Galán, Fontibón y Samper Mendoza.

Tenga en cuenta estas recomendaciones a la hora de comprar y consumir pescado:

Las agallas deben ser de color rojo y no presentar manchas.

Las escamas tienen que estar brillantes y adheridas a la piel.

La piel no debe hundirse cuando se presione.

La piel debe estar húmeda y tersa.

Las branquias deben estar húmedas.

Los ojos transparentes, brillantes y salientes.

El pescado nunca debe oler a amoniaco u óxido.

Y recuerde, cuando compre el pescado debe separarlo en bolsas plásticas para que el líquido de este producto no contamine las frutas y las verduras.