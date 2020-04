Giro de Ingreso Solidario comenzaron a recibir 1 millón 200 mil familias vulnerables

–El Presidente Iván Duque Márquez anunció que este martes un millón 200 mil familias en condición de vulnerabilidad empezaron a recibir el giro de Ingreso Solidario, un programa creado en tiempo récord por el Gobierno Nacional para atender a los más vulnerables en la emergencia generada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

El mandatario destacó que con Ingreso Solidario se beneficiarán “más de 3 millones de colombianos, que no estaban en los programas sociales, que no estaban en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción; que no estaban en el programa del Adulto Mayor y que, además, estaban en la informalidad muchos de ellos, y que a partir de hoy empiezan a ser atendidos por el Estado”.

En el programa de televisión ‘Prevención y Acción’, que se transmitió por el Canal Institucional, los canales privados y regionales, el presidente explicó que las familias que empezaron a beneficiarse de este programa recibieron 160.000 pesos.

Subrayó que Ingreso Solidario fue destacado por representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con quienes estuvo reunido este martes.

A juicio de los miembros del organismo multilateral, agregó el Mandatario, Ingreso Solidario “va a marcar un hito en la política social de Latinoamérica y va a ser un estudio de caso para que otros países, en el marco de esta coyuntura (causada por el coronavirus) hagan lo propio”.

En el mismo contexto, el Jefe de Estado señaló que para poner en marcha este programa “hemos hecho un trabajo realmente acelerado y efectivo al mismo tiempo. Aquí ha trabajado el Ministerio de Hacienda, ha trabajado el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y muchos otros, para lograr que a través de los giros directos podamos llegarles a esas personas”.

Para dar una idea de la magnitud del proyecto de llevar una ayuda a esta población vulnerable, el Presidente lo comparó con el programa Familias en Acción, el cual demoró siete años en tener el máximo nivel de focalización para contar con una población beneficiaria de 2.6 millones de familias.

En ese orden de ideas, puso de presente que el programa Ingreso Solidario se construyó en tan solo dos semanas y que en este tiempo se logró incluir a 3 millones de familias colombianas, de las cuales 1,2 millones ya recibieron el giro.