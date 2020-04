Presentadora de Noticias RCN confirmó que su abuelo murió por coronavirus

La presentadora de Noticias RCN, Maritza Aristizábal, confirmó a través de su cuenta en Twitter el fallecimiento de su abuelo luego que se contagiara con coronavirus.

Aristizábal publicó en la red social: «Hoy no tengo noticias, solo mi historia. Mi abuelito murió. Un ser noble y dulce. Solito, aislado en un hospital de Medellín porque estaba bajo sospecha de covid-19, preguntando por “su viejita”, y sus hijos».

Hoy no tengo noticias, solo mi historia. Mi abuelito murió. Un ser noble y dulce. Solito, aislado en un hospital de Medellín porque estaba bajo sospecha de COVID, preguntando por “su viejita”, y sus hijos. (Sigue) — Maritza Aristizabal (@Maryaristizabal) April 7, 2020

Según lo detalló la comunicadora, su abuelo falleció el martes en un centro médico de Medellín, donde se encontraba aislado, según los protocolos de atención del covid-19.

«Yo tampoco pude verlo y decirle lo mucho que admiraba su espíritu bondadoso. Menos puedo darle un abrazo a mi mamá y secar sus lágrimas», escribió la presentadora.

«Abuelito allí donde estes, que este mensaje te llegue: te quiero… gracias. Perdona si no te visité lo suficiente, si no te llamé lo suficiente, si no te dije que te quería lo suficiente», dijo la presentadora para despedir a su abuelo.