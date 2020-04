Contagiada con COVID-19 violó cuarentena y contagió a tres adultos y dos menores

Los hechos se registraron en el municipio de La Dorada – Caldas, donde una mujer contagiada con el COVID-19 violó la cuarentena y resultó infectando a tres adultos, un bebé de dos años y una niña de 13 años años.

La mujer de 65 años, arrojó positivo para coronavirus desde el pasado 30 de marzo, por lo que le ordenaron permanecer en confinamiento en su lugar de residencia.

A pesar de conocer su condición, la adulta mayor no respetó las ordenes y salió a la calle donde contagió a dos niños y tres adultos.

El caso se conoció, luego de que las autoridades sanitarias realizaran el cerco epidemiológico de los nuevos contagiados con el Covid-19 en La Dorada.

Tras conocer el caso, el alcalde César Alzate, explicó que los casos de dos mujeres de 56 años, un niño de 2 años, una niña de 13 años, un hombre de 70 años, están relacionados con la irresponsabilidad de la mujer.

«Lo triste es que esta señora no fue juiciosa, porque no se quedó en casa y no hizo la cuarentena. La vimos recibiendo visitas», aseguró el alcalde.

Además, el alcalde informó que cuando le hicieron la prueba, la mujer no estaba en casa: «Todos esos actos hacen que otras personas entren en ese nivel de riesgo», señaló.