Novios e invitados a boda terminaron en la cárcel por no respetar cuarentena por coronavirus

La novia, el novio, un sacerdote y 50 invitados fueron arrestados en Sudáfrica por violar las reglas de confinamiento decretadas en el país por la crisis del covid-19 y celebrar una boda en la ciudad de KwaZulu-Natal.

Jabulani Zulu, de 48 años, y su novia Nomthandazo Mkhize, de 38, trataron de contraer matrimonio el pasado domingo en pleno confinamiento de la población. La ceremonia quedó interrumpida por la presencia de la policía que procedió a desalojar la iglesia y detuvo a todos los asistentes.

Según informa la ‘BBC’, los agentes recibieron un chivatazo en el que se informaba que se estaba celebrando una boda a pesar de las restricciones.

Todos los detenidos fueron trasladados a una comisaría a las afueras de Richards Bay.

#CityOfuMhlathuze More than 50 people arrested in a wedding at Nseleni outside Richards Bay today for contravening the #COVID2019 #lockdown regulations @ZOPublications @GCIS_KZN @ecr9495 @ukhozi_fm @eNCA @SAPoliceService @Sandford_Police @SALGA_Gov l pic.twitter.com/NaMagUWpUg

— uMhlathuze (@UmhlathuzeM) April 5, 2020