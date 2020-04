China: Uso de mascarillas es indispensable para detener coronavirus

–Durante una visita guiada al Hospital de Leishenshan, famoso por haber sido construido en diez días, el encargado de ese centro y director también del Hospital de Zhongham, Wang Zinghuan, afirmó este sábado que el uso de mascarillas es indispensable para detener el brote de coronavirus. Asimismo, criticó las cuarentenas voluntarias, porque a su juicio no sirven.

«No usar las mascarillas es una estupidez”, afirmó el experto.

El uso de las mascarillas entre la población constituye «una medida científica de protección», y sirve también para evitar que los trabajadores médicos se contagien, agregó.

«Si no se usan, no se podrá controlar la epidemia», afirmó el especialista, que trabaja en Wuhan. Wang, además, no descartó la posibilidad de que se produzca una segunda ola de contagios.

Para evitar la expansión de la enfermedad, el médico explicó que las cuarentenas deben ser estrictas, como la que se puso en marcha en Wuhan durante semanas, y aseguró que «las voluntarias en domicilios particulares no funcionan». Asimismo, dijo que «hacen falta muchas pruebas para detectar a los enfermos y a los asintomáticos, o a quienes haya que aislar fuera del domicilio particular para que no contagien a otros».

«A la fecha, desde la perspectiva de este hospital, nuestra comprensión del virus es muy insuficiente”, dijo Wang. Por ejemplo, no se sabe cuán contagiosos son los asintomáticos. En tanto, el subdirector del Hospital de Zhongnan, Zhao Yan, dijo que se han visto diferencias en el comportamiento del virus en China en comparación con los síntomas recogidos en Europa y Estados Unidos.

«La pérdida del gusto y el olfato, por ejemplo. Nosotros acá vimos muy pocos de esos casos. Esto nos hace pensar que el virus está mutando. Necesitamos cooperación», dijo Zhao, quien añadió que lo más importante ahora es «impedir los rebrotes». En Wuhan, cuna de la pandemia, hay 44 casos sospechosos de haberse contagiado del virus, según los últimos datos ofrecidos por la Comisión Nacional de Sanidad de China este sábado, mientras que dos pacientes perdieron la vida en las últimas 24 horas.

Los expertos también recomendaron que los pacientes recuperados de COVID-19 deberían pasar dos semanas de cuarentena tras ser dados de alta, como medida de precaución, luego de que se detectaran casos en que el virus seguía presente en el organismo hasta 20 días después de presentados los primeros síntomas. (Información DW).