La OPEP acuerda reducir producción de petróleo en 10 millones de barriles diarios a partir del 1 de mayo

–Los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) han firmado un acuerdo para reducir la producción de petróleo en unos 10 millones de barriles por día, en un intento por impulsar el mercado de energía en medio de la pandemia de coronavirus.

El acuerdo, en el cual participan un total de 23 países, prevé la reducción en 9,7 millones de barriles diarios en un período de los meses de mayo y junio.

«Ahora anunciamos la firma del acuerdo histórico para reducir la producción en aproximadamente 10 millones de barriles de petróleo por día por los miembros de la OPEP+ a partir del 1 de mayo de 2020», escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Petróleo de Kuwait, Khaled Ali Al Fadhel. El anuncio también fue confirmado por el Ministerio de Petróleo iraní.

El grupo ya intentó el jueves llegar a un acuerdo, pero no lo consiguió al no encontrar un consenso con México, que no se mostró de acuerdo con los términos propuestos.

Este domingo, la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter la participación de su Gobierno en el acuerdo de OPEP+, indicando que este tratado «unánime de los 23 países participantes dará de inicio una reducción en la plataforma petrolera de 9,7 millones de barriles a partir de mayo».

De acuerdo con el pacto, México reducirá su producción en 100.000 barriles por día, menos de lo esperado inicialmente.

Los productores de la OPEP, liderados por Arabia Saudita, y un grupo extra OPEP encabezado por Rusia, se reunieron por teleconferencia en un último esfuerzo para concretar el acuerdo que se había alcanzado el viernes y al que no se había plegado México. De hecho, la ministra mexicana presente en la reunión telemática ese día simplemente la abandonó debido al desacuerdo con los niveles de recorte.

Posteriormente este domingo, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey saudita, Salman bin Abdulaziz, conversaron por teléfono del tema. «Los líderes apoyaron el acuerdo alcanzado dentro de la OPEP+ sobre la limitación voluntaria y gradual de la producción de petróleo para estabilizar los mercados mundiales y garantizar la sostenibilidad de la economía global en su conjunto», afirmó el Kremlin tras la llamada telefónica. (Información RT y DW).