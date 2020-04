Adriana Lucía estrena su nueva canción «Para Hablar de Amor»

Bajo el sello Art House Records del productor Julio Reyes Copello Para “Hablar de Amor”, el más reciente lanzamiento de Adriana Lucía, es un himno de esperanza; un llamado a la reconciliación y una celebración de la vida a través del sentimiento de la cantautora nominada en dos oportunidades al Latin Grammy.

“‘Para Hablar de Amor’, como su nombre lo dice, por supuesto que propone una nueva conversación, pero también habla de contar una nueva historia, porque yo creo que en este país merecemos contar una historia de esperanza, de perdón”; de ésta forma, AL describe la letra y el sonido que la llevó a entregarle hoy al mundo su nuevo tema musical:

Que no me falte la voz…

Que no me falte la vida…

Que no se apague mi voz…

Que nos alcance la vida.

En abril se conmemora el mes de la memoria y la solidaridad con las víctimas en Colombia: “Este es un país que de alguna manera ha borrado algunas voces y, ha decidido no escuchar a otras… es por eso, que en esta canción me planteo un dilema mío como artista, en donde la voz no solo es importante para cantar, la voz también es importante para hablar de amor… la voz también es importante para usarla por aquellos que no tienen voz, la voz también es importante para prestarla a otras personas que la necesiten, por ello, entrego hoy “Para Hablar de Amor”; afirma la cantautora colombiana.

La canción fue escrita por Adriana Lucía y Sergio Lacouture, producida por Nicolás «Na’vi» de la Espriella y es el primer lanzamiento de la artista publicado por Art House Records, el sello independiente fundado por el productor colombiano Julio Reyes Copello, quien está detrás de sencillos y álbumes de éxito masivo publicados por Marc Anthony, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Fonseca y Diego Torres; entre muchos otros.

El vídeo es un retrato para no olvidar. Es una muestra de la Colombia rural. Rostros a través de fotografías de los líderes sociales, defensores de los derechos y ciudadanos comunes que hacen parte de nuestra sociedad. Retratos de la memoria colectiva, lugares y espacios como protagonistas. La recopilación contó con el apoyo de la Unidad y Red de Victimas. Además, La Comisión de la Verdad; el Centro de Memoria Paz y Reconciliación y además, de archivos personales. El creativo a cargo fue director Rafatoon.



Adriana Lucía es nacida en el Carito, Córdoba, Adriana Lucía ha dedicado su vida entera a la música. A los 12 años firmó su primer contrato discográfico y a los 14 llegó al número uno en los listados radiales de Colombia. Más de 20 años de carrera artística merecedora de varios reconocimientos como: Nominada al Latin GRAMMY en 2017 por “Porrock” en la categoría de “Mejor Álbum de Fusión Tropical”; nominada al Latin GRAMMY 2008 por «Mejor Álbum Tropical” con “Porro Nuevo”. Compositora de canciones para Marc Anthony, Paulina Rubio y Pablo Alborán entre otros. Directora y Guionista de «Porro Hecho en Colombia» una película que sigue el sueño de preservar la cultura y los sonidos de su tierra. “Porrock”, su sonido. Cuenta con más de 1,900 mil seguidores en sus redes sociales y más de 67 mil millones de visualizaciones en su canal de vídeos en YouTube.