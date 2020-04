En Semana Santa se impusieron 5.623 comparendos por violar la cuarentena e infringir normas de tránsito

Esta Semana Santa no contó con Plan Retorno, por lo que los 50 puntos de control que están instalados en la ciudad, liderados por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito, se enfocaron en hacer cumplir las medidas de cuarentena y aislamiento preventivo obligatorio para mitigar la propagación del contagio del Covid-19.

Gracias a los controles, entre el 4 y el 12 de abril de 2020 se impusieron 5.623 comparendos, de los cuales 1.181 sanciones fueron por no respetar la cuarentena nacional en Bogotá. Adicionalmente, las autoridades en el mismo periodo impusieron 4.442 comparendos por incumplir normas de tránsito.

Estas últimas fueron impuestas por no presentar los documentos del conductor o del vehículo, estacionar en sitios prohibidos, no acatar las señales de tránsito o los requerimientos de los policías en vía y a peatones y ciclistas por no obedecer las indicaciones de las autoridades.

Los sectores donde se impusieron la mayor cantidad de comparendos son en el sector de Abastos, en la localidad de Kennedy; avenida Calle 80, a la altura del Puente de Guadua, y la avenida Caracas con calle 57.

“Estos controles no los hacemos para afectar económicamente a una persona. Los infractores al incumplir las normas y la cuarentena están exponiendo la vida de cientos de personas en la ciudad. Todos debemos cumplir la ley. De otro lado, el hecho de que estemos en cuarentena y que las calles estén solas no permite que los conductores infrinjan el Código Nacional de Tránsito, por lo cual estamos siendo más estrictos con los controles en vía de embriaguez, velocidad y documentación de tránsito”, aseguró el Comandante Operativo de la Policía de Tránsito de Bogotá, Teniente Coronel Gustavo Adolfo Blanco Niño.

Se reforzaron controles en vías alternas

Durante la Semana Santa, los policías de tránsito estuvieron alerta en los diferentes puntos de acceso y de salida de Bogotá, incluso en vías alternas que conectan a Bogotá con los municipios aledaños, para así hacer controles a los posibles evasores de la cuarentena nacional. Estas actividades de control dieron como resultado la imposición de 848 comparendos en estos puntos estratégicos.

Algunos puestos de control fueron ubicados en el CAI La Candelaria, sobre la avenida Boyacá en Usme; en la avenida Calle 13 con carrera 98; en la Autopista norte con calle 170 y calle 244; sobre la avenida Caracas en Usme; en la Autopista Sur y en el kilómetro cero en la vía al Llano, entre otros.

“En asocio con la Policía de Cundinamarca hemos venido ejerciendo controles en entradas y salidas tanto de Bogotá como de los principales municipios del Departamento, los que nos ha permitido sancionar a más infractores y cuidar la vida de bogotanos y de los habitantes de los municipios vecinos”, afirmó el Coronel Blanco.

Comparando las infracciones de tránsito que más se cometieron durante la época de Semana Santa este año con el mismo periodo del 2019, hubo un aumento en las sanciones. En 2019 se impusieron 824 comparendos y en 2020, 1.194 por obstaculizar, perjudicar o poner en riesgo a otras personas en vía o no cumplir las normas y señales de tránsito, lo que representa un aumento del 31%. A su vez, la imposición de órdenes de comparendo a motociclistas aumentó en un 60%, pasando de 381 multas en 2019 a 958 en esta Semana Santa.

De acuerdo con el Código Nacional de Policía, los ciudadanos que infringen el aislamiento deben pagar una multa de por $936.320 pesos. Si este monto no es cancelado se inicia un cobro coactivo. Este tipo de multa no permite la conmutación de esta con trabajo comunitario.

Durante la Cuarentena Nacional, entre el 25 de marzo y el 12 de abril del 2020, se han impuesto 2.902 comparendos por infringir el aislamiento obligatorio en Bogotá. Además, se han inmovilizaron un total de 368 vehículos de los cuales 154 eran motos. Principalmente estas sanciones se dieron en la avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá, autopista sur con avenida Villavicencio y en el sector de Abastos, en el occidente de la ciudad.

La SDM y la Policía de Tránsito instalan diariamente 50 puestos de control en puntos aleatorios de la ciudad como corredores principales, puntos interbarriales, lugares de posibles aglomeraciones y en entradas y salidas de Bogotá durante la mañana, tarde y noche, para sancionar a los conductores que no respeten las normas de tránsito o no acaten la cuarentena.