Miente Bolívar…miente Petro…

por Mauricio Botero Caicedo

Desconozco la realidad médica de Gustavo Petro y por lo tanto no me atrevo a opinar si su viaje a Cuba tiene más de espectáculo que de fondo. Pero de llegar a ser en realidad un cáncer, el último país del mundo al que iría a buscar tratamiento es a Cuba, cuya medicina, a pesar de la propaganda de la izquierda internacional, es tan mala como desactualizada. Estoy seguro que el finado Hugo Chávez tuvo oportunidad, antes de terminar en la morgue, de especular si en realidad su cáncer no se lo ha debido tratar en otra parte.

Dicho lo anterior, teniendo Colombia unos excelentes hospitales y todavía mejores médicos en el tratamiento del cáncer, el haberse Petro ido a Cuba es una enorme cachetada a todo el sector colombiano de la salud. El médico Roberto Esguerra, exfundador de la Clínica Santafé, fue el primero en decir abiertamente lo que muchos están pensando: “¿Por qué Gustavo Petro, candidato a ser presidente de Colombia, no le tiene confianza a la medicina del país?” Roberto Esguerra, tal como lo dice en otro trino, fue tratado en el país de un cáncer de estómago que superó quirúrgicamente y ya fue dado de alta.

Pero lo que si es una infamia…una bellaquería, es las recientes declaraciones de Gustavo Bolívar en “Las2Orillas”: “Pero la peor experiencia que viví a su lado fue la de aquella noche cuando Petro y Robledo tenían al Uribismo y a Nestor Humberto Martínez contra las cuerdas, por los sobornos de Odebrecht, y de la nada una senadora uribista puso a rodar, en medio del debate en la plenaria, el famoso video en el que lo vemos recibiendo 20 millones de pesos que le había enviado el reconocido arquitecto Simón Vélez. Además lo pasaron sin audio porque sabían que mudo hacía más daño. Y porque el audio, en el que se escucha decir que son 20 millones, que son un aporte y en el que Petro se queja por la baja denominación de los billetes, lo absolvía. Pasaron tres horas desde que rodaron el video y no le dieron el derecho a réplica, todo un crimen contra el derecho a la defensa, el derecho a responder agravios consagrado en la ley 5ª. Una «jugadita» más de la mesa directiva.”

¡Miente Bolívar…y miente Petro! El arquitecto Simón Vélez ha declarado, bajo juramento y ante un Notario, que él jamás le ha prestado plata a nadie, y mucho menos al senador Gustavo Petro. Esa plata no es un préstamo, Gustavo Bolívar. ¡Lo más seguro es que lo que en realidad es, es una coima!