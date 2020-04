Seguro de Salud y el drama de una mujer por el resultado de su prueba de Covid 19

Por: Manuel Reyes Beltrán

Conozca los testimonios de una mujer que espera el resultado de su prueba de Covid 19 en la ciudad de Bogotá y el de un especialista en el Seguro de Salud, que despeja dudas tanto a asegurados como a los que no lo son, acerca de cómo el sector está enfrentando esta pandemia.

Este es el relato de una mujer de 43 años de edad, que vive en la ciudad de Bogotá y que se encuentra esperando los resultados de su prueba de Covid 19, que le fue practicada el pasado 4 de abril. Su nombre real no aparece en esta entrevista, por solicitud suya, por su seguridad personal y la de su familia. La llamaremos Ana.

RSF: ¿Cómo empezaron los síntomas?

ANA: El 10 de marzo comencé con síntomas de gripa, pero a diferencia de las otras veces, no tenía rasquiña en la garganta que me provocara la tos, ni me picaba la nariz, ha sido una tos seca que sale de los pulmones, o así lo siento hoy.

La semana anterior estuve en la Fundación Santa Fe, en control por hematología, soy una mujer de 43 años, fumadora, que tiene una anomalía en los Leucocitos, padezco de Leucopenia, Linfocitosis y Neutropenia, por eso había estado en control médico, ahí pienso que me contagié. Me aislé de mis papás, comencé a usar tapabocas, ya que en esos días se reportó el primer caso de Covid y me dio miedo contagiarlos”.

Seguí con la tos, pensé que por el cigarrillo me había dado bronquitis, pero lo raro es que no tenía secreciones, entonces pensé que era una tos pendeja, pero el 23 de marzo amanecí muy ahogada, y como soy usuaria de Allianz Medicall Gold y la aseguradora habilitó la línea 265, yo llamé al médico domiciliario, vino un médico a mi casa a las dos horas, me revisó y me hizo un cuestionario: que si había viajado fuera del país, respuesta: no. Que si había estado en contacto con alguien que hubiera viajado, le dije que no. Total, el médico concluyó que tenía Influenza H1N1, me recetó anti gripales, me dijo que hiciera ejercicios respiratorios y que tuviera el inhalador a la mano, no hubo ninguna llamada de seguimiento por parte de la aseguradora.

RSF: ¿Cómo siguió después de la visita médica?

ANA: Esa semana me sentí recuperada, pero a finales de marzo me comenzó a dar fiebre en las noches y me sentía ahogada. Mi hermana que es médico, me dio una orden para un TAC de Tórax, cuadro hemático, LDH y Dimero I; los exámenes de laboratorio los hice por atención domiciliaria, se demoraron dos días en venir, antes era de inmediato, y el TAC me lo hice en la Clínica del Country, las órdenes se hicieron por sospecha de neumonía.

RSF: Y teniendo en cuenta la situación, ¿cómo fue el trato hacia usted?

ANA: El trato a la entrada de medicina nuclear fue adecuado, pero cuando me hicieron el TAC llamó una jefe, yo estaba en el vestier, pidió que desinfectaran el lugar, porque yo era sospechosa de Covid 19, me sentí vulnerada y humillada, yo escuché todo lo que decían las auxiliares, quería irme rápido de ahí, pero me tocó esperar el resultado, me entregaron un CD pero sin el reporte, ese lo entregaban dos días después.

Como seguía ahogada, mi hermana me llamó y me dijo que entrara por urgencias, pero a mí me dio miedo, así que me fui a la Zona de Consulta Prioritaria de Allianz, es como un VIP de la clínica. No había casi gente, la jefa, la médica y yo. La médica de turno revisó el TAC, me dijo que ella no veía nada raro, que la tos era por el exceso de desinfectantes y que la fiebre de pronto era por la gripa, sin embargo, llamó al neumólogo, pero este dijo que no me mandaran a la Zona de Expansión, porque como estoy inmunocomprometida por la sangre, era arriesgarme, ya que en esa zona había 15 pacientes con Covid 19.

RSF: ¿Y le formularon algo más?

ANA: Me fui tranquila pensando que era una alergia, sin embargo, todos los días me llamaban de Allianz a preguntarme cómo seguía y yo continuaba ahogada, entonces me formularon Cetirizina. Cuando estaba en la casa llegó el reporte de los laboratorios y el TAC. El cuadro hemático salió alterado, los demás estuvieron normales, pero el TAC tenía un reporte de “Atelectasia Subsegmentaria en la lingula”.

Llamé a mi hermana médico y me formuló incentivo respiratorio, el inhalador y Clavulín. A los dos días me llamó la médica que me atendió por Allianz en la Clínica del Country y me formuló otro antibiótico: Claritromicina. Pero como el Clavulín es más agresivo, seguí con él. Al otro día me volvieron a llamar para preguntarme cómo seguía, y me dijeron que pidiera la prueba de Covid 19 en la línea 123 o que entonces me tocaba ingresar a la Zona de Expansión, pero es que da mucho miedo hospitalizarse.

RSF: ¿Entonces pidió la prueba?

ANA: Pedí la prueba a la línea 123 el día 3 de abril, movimos influencias a través de mi hermana, otra vez, y me la hicieron el día siguiente. Lo cierto es que en la línea 123 me transfirieron la llamada a la Secretaría Distrital de Salud, pero nadie contestó. En la línea 123 me tomaron los datos: nombre, dirección, teléfono y me dijeron que me llamaban. En el momento en que me estaban llamando el día sábado de la Secretaría de Salud, para ver si me hacían la prueba o no, llegó el médico de la Subred Norte, porque era un paciente “recomendado” y me hicieron la prueba. Esta consiste en un hisopo en la nariz, bastante desagradable, y ahora estoy esperando los resultados pero la página de la Secretaría Distrital de Salud no está funcionando, así que toca “mover palancas”, para saber.

RSF: Eso fue a principios de abril, ¿hoy cómo se encuentra?

ANA: Hoy me siento ahogada, afortunadamente tengo nebulizador en casa, medicamentos que, como me dijo el médico que me hizo la prueba, no da la EPS, e insinuó que estaba muy bien manejada. Sin embargo, pienso en los otros, en los que no tienen palancas, no tienen medicina prepagada y no tienen medios para comprar un antibiótico de $ 120.000 cada caja. Yo debo tomarme 4, es el Clavulín. Pienso en quienes no tienen acceso al nebulizador, porque de todo esto, lo más feo es cuando sientes ese pie que te pisa los pulmones, esa es la sensación de ahogo, ahí el miedo te invade, tengo una hija y no quiero estar separada de ella.

RSF: ¿Qué piensa de su proceso hasta hoy y qué espera?

ANA: De la aseguradora esperaba más seguimiento, no me volvieron a llamar. Del personal de enfermería, un mejor trato, aunque entiendo el miedo, y del sistema de la Secretaría Distrital de Salud, sería bueno que funcionara la página, la alcaldía debería verificar que los resultados se puedan revisar. Por ahora solo siento miedo, pero con la esperanza de que el resultado salga negativo, y sentir que el aire entre libre a mis pulmones, eso es lo que quiero, solo poder respirar bien.

El trabajo de las Aseguradoras

Por el lado de las compañías aseguradoras, el compromiso durante la emergencia consiste en la respuesta eficiente a quienes adquirieron las Pólizas de Seguro de Salud y que acuden a los servicios y cubrimientos ofrecidos, incluso en esta emergencia mundial por la Covid 19.

El Director de Producto Vida y Salud de la compañía HDI Seguros, Víctor Henao, habla de la pandemia, de la póliza de Salud, de su cubrimiento y del paso a paso que debe efectuarse ante los síntomas de esta nueva enfermedad.

