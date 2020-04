Toque de queda y pico y género en el municipio de Soacha

–El alcalde de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldarriaga, impuso a partir de este lunes el toque de queda desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en el municipio y el «pico y género», adicional al «pico y cédula», que venía rigiendo, ante el aumento de los casos de coronavirus en la jurisdicción.

El mandatario municipal notificó que después de las 4:00 de la tarde nadie podrá circular por las calles de la localidad.

Ademas indicó que sábado y domingo no existirán grandes superficies para salir a mercar y por lo tanto las compras deberán hacer únicamente entre semana.

Igualmente prohibió la venta de licor el fin de semana en grandes superficies.

Adicionalmente, el transporte público urbano no podrá movilizar a personas de pie.

El pico y género, de acuerdo con el último número de cédula, rige así:

Hombres de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Mujeres de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lunes 0-1

Martes 2-3

Miércoles 4-5

Jueves 6-7

Viernes 8-9

El pico y cédula para el uso de Transmilenio rige de las 4:00 a.m. a las 9:00 a.m., así:

6-7: de 4:00 a.m. a 5:00 a.m.

8-9: de 5:00 a.m. a 6:00 a.m.

0-1: de 6:00 a.m. a 7:00 a.m.

2-3: de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.

4-5: de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

Al efecto, el alcalde explicó las razones de las nuevas medidas: