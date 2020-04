Black Eyed Peas se une a Ozuna & J.Rey Soul en «Mamacita»

Luego de regresar en grande el año pasado con el sencillo ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’, uno de los éxitos internacionales más sobresalientes de su trayectoria, Black Eyed Peas mantiene el impulso con una nueva canción ‘Mamacita’, junto Ozuna & J.Rey Soul.

Ganadores de seis Premios GRAMMY®, los Black Eyed Peas son pioneros de fusiones musicales, y vuelven a arrasar a nivel mundial colaborando con el renombrado artista boricua de reggaetón y trap OZUNA, poseedor de cuatro récords Guinness®. Esta semana, ‘Fantasía’, de su más reciente álbum NIBIRU, es la canción #1 de las listas “Latin Airplay” y “Latin Rhythm Airplay” de Billboard. Una vez más, los Black Eyed Peas nos deleita con su poderosa letra, su coro pegajoso, y la extraordinaria actuación de su amigo OZUNA.

‘Mamacita’ es el segundo sencillo de Black Eyed Peas lanzado por Epic Records y primer tema que revela a J.Rey Soul como artista invitada. Al igual que su compañero de banda Apl.de.ap, J.Rey Soul es de ascendencia afroamericana y filipina, y pasó su infancia en la República de Filipinas.

Los seguidores de BEP conocen a J.Rey Soul por sus grandes aportes al álbum Masters of the Sun Vol. 1 (2018) y sus actuaciones durante su gira en 2019 por Europa, América Latina y Asia. Ahora brilla con su estilo electrizante en ‘Mamacita’.

El video musical, dirigido por Julien Christian Lutz “Director X”, muestra a los Black Eyed Peas y a OZUNA vestidos de Gucci y desbordando elegancia, en medio de visuales inolvidables, brillos y colores.

‘Mamacita’ le sigue los pasos a su éxito mundial ‘RITMO (Bad Boys For Life)’ [junto a. J Balvin]. Sobrepasando el billón de streams en menos de seis meses, incluyendo 432 millones de streams en Spotify, esta canción se ha convertido en su “canción más escuchada a través de una plataforma”, superando las cifras de sus grandes temas ‘I Gotta Feeling’ y ‘Where Is The Love?’ Mientras tanto, el video de ‘RITMO’ cuenta con más de 600 millones de vistas en YouTube.

El tema que da banda sonora a la película Bad Boys For Life, también es un éxito mundial recibiendo: cuatro veces Platino en México, tres veces Platino en España, Platino en Italia, Suiza, Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica; así como Oro en Canadá, Francia (dos veces), Suecia, Turquía, Centro América y el Caribe.

Rolling Stone describió la canción como “brilliante, colorida”; mientras que Billboard aclamó sus “vibras de la música noventera, al igual que el video con sus luces de neón, y sus paisajes de Miami intercalados con escenas de acción de Bad Boys for Life, película rotagonizada por Will Smith”. “RITMO (Bad Boys For Life)” sigue dominando varias listas de popularidad. Durante las últimas dos semanas, se ha colocado en la cima de la lista Hot Latin Songs de Billboard, con nueve semanas no consecutivas en la posición #1 en total.