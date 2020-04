El país se debe ir preparando para retomar la vida productiva con mucha responsabilidad: Duque

–El Presidente Iván Duque Márquez afirmó este lunes que, de aquí al 27 de abril, durante esta nueva fase de Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días, los colombianos tienen el reto de mantener la disciplina y el rigor, para que esta Cuarentena Nacional contra el coronavirus covid-19 sea “aún mejor” y con un mayor esfuerzo, con respecto a la que acaba de concluir.

Y con respecto a lo que sigue después del 27 de abril, cuando concluya esta nueva fase de Cuarentena Nacional, el Mandatario dijo que el país se debe ir preparando para “retomar nuestra vida productiva” con “mucha responsabilidad” y “teniendo como premisa la protección de la salud y, por supuesto, la protección de la vida”.

Sin embargo, el jefe del Estado advirtió: «Aquí nadie puede cantar victoria. Y lo digo así porque la información de los expertos internacionales y los expertos nacionales es que, salvo que aparezca una vacuna o un tratamiento que sea efectivo, el coronavirus puede estar entre 6 meses, un año y hay algunos que hablan incluso de hasta 18 meses».

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado en el programa de televisión ‘Prevención y Acción’, que se transmite por el Canal Institucional y los canales privados y regionales, en el cual señaló que “aquí nadie puede cantar victoria”.

“Nuestro reto, el reto que se nos viene en los próximos 14 días, es invitarlos a tener ese espíritu de disciplina, ese espíritu de responsabilidad, de colaboración, de solidaridad, porque en estos 14 días tenemos que hacer las cosas aún mejor, no solamente en las prácticas de higiene, en las prácticas de distanciamiento, sino que sigamos cumpliendo este aislamiento con todo el rigor”, resaltó el Mandatario.

En tal sentido, el Jefe de Estado indicó que, por parte del Gobierno Nacional, se continuará con las ayudas y con el compromiso de acelerar los mecanismos de apoyo al sector productivo y económico del país.

“Nosotros procuraremos que sigan llegando las distintas ayudas del Estado a la población más vulnerable, que aceleremos también todos los mecanismos para la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y que tengamos todas las medidas para los trabajadores independientes”, destacó el Presidente, y agregó que se hará el esfuerzo para que todas estas medidas tengan “la suficiente velocidad y que ustedes puedan tener mucha más tranquilidad en sus casas”.

Puso de presente que, según expertos internacionales y nacionales, el coronavirus puede estar entre 6 meses, un año y hasta 18 meses en el mundo, razón por la que el país se debe preparar para lo que sigue el 27 de abril, cuando concluya esta nueva fase de la cuarentena.

En ese contexto, aseguró que “nosotros vamos a tener que prepararnos y adaptarnos, no solamente para seguir cumpliendo este Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 27 de abril, sino para que, a partir de ese momento, vayamos teniendo la capacidad de retomar nuestra vida productiva, hacerla con mucha responsabilidad, teniendo como premisa la protección de la salud y por supuesto la protección de la vida”.

También señaló:

Teniendo los distintos protocolos en distintas actividades y, por supuesto, muy importante, tratando de avanzar mucho más en el teletrabajo y que tengamos claridad de que por un tiempo vamos a retomar nuestra vida productiva, pero no vamos a retomar nuestra vida social.

Eso quiere decir que no estaremos en bares, en discotecas, que no estaremos en conciertos, que no estaremos en eventos, que no estaremos en los estadios, que no estaremos en la vida que teníamos con nuestros amigos, de manera cotidiana.

Y y lo tenemos que hacer para seguir salvando vidas en nuestro país y seguir enfrentando el coronavirus.

Pero con una idea también muy clara: la defensa de nuestro país, la defensa de lo que hemos construido durante tantos años, porque así como nosotros tenemos que aplanar la curva de la pandemia, también tenemos que aplanar la curva de efectos económicos en el empleo, de efectos recesivos.

Finalmente dio un reporte sobre las consecuencias del coronavirus:

En primer lugar, tenemos a la fecha 2.852 casos, tenemos recuperadas 319 personas en Colombia, tenemos en hospital 449 personas, tenemos en unidades de cuidado intensivo 111 personas.

Tenemos personas atendidas en sus casas 2.024 personas, que son o asintomáticos o con manifestaciones leves o moderadas. Y tenemos también cerca de 40.178 personas que cuando se les ha practicado la prueba, han marcado negativo.

Tristemente hemos tenido 112 fallecidos, tres que fueron registrados el día de hoy.

A esas familias, una vez más les expresamos nuestra solidaridad, nuestra compañía, nuestras oraciones.

Y yo creo que en la medida en la que avancemos, con las medidas del Aislamiento Preventivo Obligatorio, estaremos también salvando muchas vidas en nuestro país, como lo he dicho ya tantas veces.