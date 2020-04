Becky G lanza el nuevo sencillo ‘They Ain’t Ready’ y video musical, dirigido por Daniel Durán, a través de Kemosabe Records / RCA Records. En un esfuerzo por apoyar a su comunidad local durante la crisis de salud actual, la artista está vendiendo una camiseta de caridad de edición limitada.

En palabras de la californiana ‘They Ain’t Ready’ «siempre ha sido mi disco favorito en inglés», pero confiesa que «este lanzamiento es un poco agridulce» y explica que «la canción tenía la intención de inspirar a otros a luchar por el amor y venir juntos a pesar de sus diferencias. Pero no solo significa eso, también es esperanza.

Igualmente, la cantante y actriz destacó la importancia de estar enterados de la información respecto a la crisis para poder prevenir y ayudar a otros: «Recientemente mis prioridades han sido educarme lo más posible en COVID-19 y encontrar tantas maneras como pueda para ayudar a los demás. Si bien esto ha afectado al mundo entero, los efectos que he visto de primera mano en mi comunidad de Los Ángeles son devastadores. Como mi primer lanzamiento en solitario desde la pandemia, he decidido retribuir a los niños y estudiantes del LAUSD, ya que cuentan con aproximadamente 700,000 estudiantes en su sistema, de los cuales 80% vive en condición de pobreza. Yo fui uno esos estudiantes», contó.

«La mayoría de estos niños no tienen acceso a los recursos que necesitan para continuar sus estudios en el hogar. Por el momento no se puede acceder fácilmente a materiales, computadoras o conexión a Internet; ni siquiera básicos como lápices y papel. Muchos estudiantes también dependen de las comidas proporcionadas por las escuelas y esto ya no es garantizado. Con cada camiseta de edición limitada ‘They Ain’t Ready’ vendida, el 100% de los ingresos irán al fondo de ayuda del LAUSD COVID-19. Juntos podemos asegurar que ningún niño pase hambre y que la Educación de los estudiantes no se olvide durante estos tiempos inciertos. Amo esta canción, amo mi ciudad y unir mis dos mundos en un esfuerzo por ayudar a otros a estar bien. Tengo toda la intención de seguir devolviendo a los más necesitados y este es uno de los primeros pasos para lograrlo», concluye Becky G.