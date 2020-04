Decreto de excarcelación no sirve para evitar contagios: Congreso

Desde el Congreso de la República se escucharon voces que cuestionan la polémica medida, con la que se busca beneficiar a cerca de 4.000 presos, indicando que esta no evitará un contagio masivo en las cárceles del país.

Al respecto el senador Armando Benedetti indicó que: “Hay 120 mil presos, pero esto va a servir para solucionar el problema de 4 mil personas. Lo hubieran podido extender a quien, por ejemplo, hubiera cumplido el 50% de la pena, a las personas que no han sido condenadas, sacando los delitos sexuales, de lesa humanidad. Este es un decreto que no servirá para nada. Seguirá el hacinamiento en las cárceles y verán que en unas semanas tendremos una grave crisis”.

Por su parte el senador Rodrigo Lara sostuvo que: “no sirve, porque el propósito no es sacar un decreto por sacarlo, es evitar que las cárceles se conviertan en centros de propagación”.

Y agregó que: “Lo que yo propongo es mantener presos a los que de verdad son peligrosos, no a la señora que tiene hijos, que es pobre y que vendió una papeleta de droga y que lo hizo por sobrevivir, o al pequeño ladronzuelo, esas personas deben ir a su casa. En las cárceles deben mantener al violador, al agresor de menores, al asesino, al peligroso delincuente”.

Otra voz que se escuchó fue la del senador Luis Fernando Velasco, quien señaló que: “Es un decreto mucho más político que efectivo, no va a atacar el hacinamiento, se cuidaron mucho de nombres de personas que podrían o no salir y creo que se equivocaron. Se pusieron a hacer tantas excepciones y no van a salir tantas personas y por ello no va a bajar el hacinamiento”.

Por su lado Iván Cepeda manifestó que: “No resuelve en absolutamente nada el problema, no hay medidas reales de deshacinamiento carcelario y no se toma en cuenta que la situación que hay en este momento en las cárceles es del aumento exponencial de un contagio masivo, que puede afectar a miles de personas dentro y fuera de las instituciones carcelarias”.