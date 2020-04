Choque entre Gobierno y Dimayor por viabilidad de la Liga BetPlay

La Dimayor estudia varias opciones para poder terminar el Apertura 2020 de la mejor manera , teniendo en cuenta las nuevas fechas libres y la orden del Gobierno Nacional de suspender todas las actividades y las concentraciones masivas, incluyendo el fútbol, hasta el 30 de mayo.

El presidente Iván Duque, presidente de la República de Colombia ha sido muy claro a la hora de tocar el tema de las grandes concentraciones de público y descartó que, en el corto plazo, los ciudadanos puedan volver a conciertos, discotecas y partidos de fútbol .

Además, en su alocución del jueves en la noche reiteró que el gobierno hará todo lo posible para auxiliar al fútbol, entendiendo que el deporte es un bastión importante de la sociedad, sin embargo, fue enfático en decir que sin garantías no se puede autorizar el regreso de la Liga Betplay:

“No hay en este momento condiciones para reabrir el torneo. No vamos a regresar a los estadios en un tiempo largo”

Lo anterior hace que la teoría de jugar lo que resta de la liga en una sola ciudad, a puerta cerrada y con transmisión por televisión abierta tome fuerza , en función a la compleja situación que viven muchos clubes de la primera división, que se encuentran en crisis al no recibir ingreso alguno por concepto de taquilla, derechos de TV y patrocinios, a nte lo anterior es primordial que el plan de implementación sea coherente con las medidas de sanidad y seguridad que espera el gobierno , de lo contrario no se tendría el aval del mismo.