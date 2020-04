Senador Name pidió al Gobierno redireccionar cargo por confiabilidad para pago de servicios de energía

Mediante una carta enviada al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Senador por el Partido de la U, José David Name Cardozo solicitó al primer mandatario realizar el redireccionamiento del 50% del cargo por confiabilidad para el pago servicio de energía de los estratos 3 y 4 del país.

“Como ya lo he denunciado en distintos debates de control político, el Cargo por Confiabilidad no se encuentra cumpliendo su cometido y actualmente solo beneficia en forma directa a los generadores eléctricos, en especial a los hidráulicos, que en los últimos 13 años han recibido por este concepto casi 30 billones de pesos. En este momento de crisis, en el que todos debemos contribuir, en especial los más favorecidos, realizar el redireccionamiento del cargo por confiabilidad sería una medida justa, que traería alivio a millones de familias que se encuentran sobrepasadas por la situación actual” dijo el Senador Name.

Además agregó que: “Los generadores hoy no necesitan estos recursos, teniendo en cuenta que desde finales de marzo empezó oficialmente la temporada de lluvias, que se extenderá hasta inicios del segundo semestre, lo que permitirá que en agosto los embalses superen el 70% como ha sido su comportamiento histórico. Adicionalmente, la demanda de energía está bajando como efecto colateral de la pandemia. Por lo cual, se puede concluir sin atisbo de duda que en el corto plazo no va a haber crisis energética ni mucho menos apagón por falta de oferta”.

“Le solicitamos muy respetuosamente al Señor Presidente redireccionar los beneficiarios del cargo por confiabilidad y colocar los usuarios del sector eléctrico en el centro de atención de sus decisiones. Específicamente, tomar el 50% del recaudo del cargo por confiabilidad y destinarlo al pago servicios de factura de los colombianos que hoy no pueden hacerlo, en especial de los estratos 3 y 4. Es hora de poner los recursos recaudados por el cargo de confiabilidad al servicio de todos los colombianos” afirmó el Senador barranquillero.

En la carta el Senador Name manifestó que el valor que hoy cada usuario paga por cada kilovatio hora consumido está casi $68 pesos (excesivamente alto para los promedios históricos del CERE) por lo cual, su recaudo mensual podría estar en $280.000 millones.